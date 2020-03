Banco Sabadell décide de tenir son assemblée générale

Banco Sabadell a décidé de tenir son assemblée générale des actionnaires le 26 mars, sur deuxième convocation. Cependant, il change de lieu et le place désormais dans les locaux de l’entité à Alicante (locaux à côté du siège social de la banque), comme l’entité catalane l’a indiqué vendredi à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Initialement, l’assemblée des actionnaires devait se tenir dans l’auditorium du Conseil provincial d’Alicante, bien que son ouverture ait été suspendue au public en raison de l’état d’alerte décrété par le gouvernement.

Malgré le changement de lieu, la banque a recommandé aux actionnaires de ne pas participer et de poursuivre leur développement en ligne.

Plus précisément, la banque considère que le meilleur moyen de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits, avec des garanties complètes pour leur santé et celle des autres, est de leur recommander de ne pas assister et de suivre l’assemblée en direct sur le web. application d’entreprise et mobile pour cela.

En outre, Banco Sabadell conseille l’exercice du vote par le biais des mécanismes de délégation mis à votre disposition par des moyens physiques ou télématiques, via BS Online et BS Móvil, qui sont précisés dans l’annonce de l’appel et sur le site Internet de l’entité présidée par Josep Oliu.

