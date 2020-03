Banco Santander achète 50,1% de Mercury TFS, pour renforcer son offre commerciale internationale

Banco Santander a acquis une participation majoritaire dans la société de logiciels Mercury TFS, dont elle utilise les services depuis des années en Espagne, au Mexique, au Chili et en Allemagne, renforçant ainsi sa plateforme de commerce international pour les entreprises.

Comme l’explique le Groupe présidé par Ana Botín, il s’agit d’une participation de 50,1%, que Santander a achetée pour 30 millions d’euros, dont un tiers correspond à la souscription de nouvelles actions d’une augmentation de capital, qui injectera des fonds dans l’entreprise pour développer de nouveaux services et stimuler la croissance du nombre de clients et de marchés.

Mercury Trade Finance Solutions, dont le siège est en Espagne et 130 employés en Espagne, au Mexique, au Chili et en Colombie, est une société spécialisée dans les solutions logicielles qui permet de numériser et d’automatiser la gestion complète des opérations de commerce extérieur (Trade Finance).

En ce sens, avec cette solution logicielle, les clients de Santander peuvent auto-gérer toute leur activité de financement commercial via le web ou le mobile, ce qui améliore l’expérience utilisateur, les temps de réponse et la qualité de service. À son tour, Mercury TFS permet à l’entité de numériser la gestion des processus internes et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le PDG et le PDG de Mercury TFS continueront de diriger l’entreprise et resteront partenaires. De son côté, le chef de Santander Global Payments Services, Javier San Félix, rejoindra en tant que président, et Banco Santander conservera quatre des sept administrateurs de l’entreprise.

San Félix a souligné que l’opération permet à la banque d’accélérer ses plans pour compléter la plateforme de services aux PME et aux entreprises internationales afin de mieux servir ses clients dans le monde, tandis que Mercury TFS reçoit un soutien pour son internationalisation.

“Mercury TFS est une société de logiciels à fort potentiel et elle dispose d’une équipe très talentueuse, avec des équipes techniques et commerciales que nous allons améliorer et une grande offre de produits que nous compléterons”, a expliqué le dirigeant de Santander.

Les entreprises de la banque au Royaume-Uni et au Portugal commenceront à l’utiliser à la fin de l’année via Global Trade Services (GTS), la plate-forme mondiale de Santander qui offrira des services de paiement, de change, de financement et de comptabilité multi-pays aux PME et aux entreprises. qui opèrent au niveau international. GTS devrait s’étendre à 20 marchés à moyen terme.

Santander a rappelé qu’elle avait également acquis en novembre dernier 50,1% d’Ebury, qui possède “l’une des meilleures plateformes de trading et de devises internationales pour les PME”.

Il convient de noter que Banco Santander aspire à devenir la référence pour soutenir le commerce international des PME en Europe et en Amérique grâce à la combinaison des forces et des actifs de la banque, Ebury (paiements internationaux) et Mercury TFS (commerce extérieur), qui ils ajoutent des services de gestion de trésorerie et de facilitation du commerce international (Trade Club Alliance), entre autres.

