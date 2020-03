Banco Santander adapte le réseau de succursales aux circonstances de l’état d’alarme pour garantir le service

Banco Santander a informé qu’elle adapterait temporairement le réseau d’agences aux restrictions imposées dans l’état d’alarme en Espagne, afin de garantir la prestation de services dans un contexte de faible afflux et de préserver, en parallèle, la santé des employés et des clients .

En ce sens, Banco Santander mène un processus de division de ses équipes en Réseau Commercial, comme il l’a déjà fait dans les Services Centraux et dans les plus grandes agences, dans le but de garantir le service à ses clients.

L’entité a expliqué qu’à partir de midi. Ce mardi 17 mars, il délocalisera temporairement le service qu’il propose à ses clients afin que le personnel des bureaux qui cessera temporairement d’être ouvert au public renforce les équipes des autres branches pour permettre leur rotation, ou ils continueront à servir leurs clients par des canaux distants depuis leur domicile.

Les clients pourront consulter la liste des bureaux ouverts dans l’application privée et sur le web www.bancosantander.es.

Banco Santander a recommandé que ses clients ne se rendent dans les succursales que pour des opérations qu’ils ne peuvent pas effectuer dans des distributeurs automatiques de billets ou via des canaux distants, avec la priorité de protéger la santé de leurs employés et clients face aux difficultés pouvant résulter du problème de santé actuel. et apprécie le comportement responsable de ses clients.

Il convient de noter que le conseil d’administration de Banco Santander s’est récemment réuni en session extraordinaire pour analyser la situation causée par le coronavirus et les plans d’urgence, visant à prévenir la contagion et à garantir que la banque continue de fournir ses services normalement.

À cet égard, Ana Botín, présidente de Banco Santander, a déclaré que «la santé de nos employés, clients et actionnaires est une priorité absolue pour la banque et ces dernières semaines, nous avons pris une série d’initiatives pour protéger son bien-être tout en veillant à ce que la banque continue de fonctionner normalement. Face à l’épidémie de coronavirus et aux recommandations des autorités sanitaires mondiales et locales, nous pensons que la chose la plus sage à faire en ce moment est que les employés des centres d’entreprise de Madrid télétravaillent. »

«De plus, l’intention du conseil est que tous nos actionnaires participent à distance à l’assemblée générale du 3 avril. Par conséquent, nous demandons à tous les actionnaires de planifier leur participation via des canaux distants ou de contacter la ligne de service aux actionnaires s’ils ont besoin d’aide », a déclaré Ana Botín.

Santander accompagne de plus en plus de clients via les canaux numériques. Le conseil a approuvé une série de mesures pour garantir qu’elles reçoivent une aide adéquate en ces temps difficiles, telles que le soutien aux PME disposant de lignes de liquidité pour atténuer l’impact sur leur activité si nécessaire. Chaque pays annoncera les mesures les plus appropriées en fonction des besoins de ses clients.

