Banco Santander Brasil, Bradesco et Itaú participent à une ligne de crédit d’urgence pour payer les salaires des PME

La filiale de Banco Santander au Brésil a rejoint d’autres banques du pays pour rejoindre le fonds d’urgence qui cherche à financer la masse salariale des entreprises clientes de chaque banque avec un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 10 millions de reals brésiliens.

Il s’agit d’une autre action conjointe de Bradesco, Itaú et Banco Santander visant à atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la société brésilienne, dont l’objectif est de garantir la survie des petites entreprises et, par conséquent, de préserver les emplois dans un segment considéré comme le principal créateur d’emplois dans l’économie.

À cet égard, Sergio Rial, président de Santander Brasil, a assuré que «cette structure de financement est un bon exemple de l’importance pour l’État brésilien de travailler avec le secteur privé. Nous ferons en sorte que le fonds de roulement atteigne les petites entreprises dans le seul but de conserver des emplois, afin de maintenir une activité économique viable et de reprendre la croissance le plus rapidement possible. Une fois de plus, l’engagement des trois grandes banques privées à participer activement au développement de solutions pragmatiques et à une mise en œuvre rapide pour la société est démontré ».

Cette ligne, qui financera deux mois de paie, recevra 85% de son financement du Trésor national. Ces ressources seront déposées dans un fonds géré par la Banque nationale de développement économique et social (BNDES), tandis que les 15% restants proviendront des banques elles-mêmes, qui seront responsables du transfert des fonds à leurs clients. Les porteurs bénéficieront d’un délai de grâce de six mois et d’un versement échelonné pouvant aller jusqu’à 36 mois, avec un taux d’intérêt équivalent au CDI, c’est-à-dire sans frais de spread. Les entreprises qui demandent ces ressources seront soumises à une analyse de crédit par les institutions financières.

Selon les estimations du gouvernement fédéral brésilien, il faudra allouer 40 milliards de réais brésiliens pour financer la masse salariale de ces entreprises.

Cette même semaine, Bradesco, Itaú et Banco Santander ont annoncé qu’ils assumeraient l’importation de 5 millions de kits de diagnostic COVID-19, ainsi que des équipements tels que les tomodensitomètres et les respirateurs, selon leur disponibilité sur le marché. Le matériel sera donné au ministère de la Santé pour soutenir la lutte contre l’avancée du nouveau coronavirus.

À l’échelle mondiale, le Groupe a mis en place une série de mesures pour atténuer les effets de la crise causée par la pandémie de coronavirus et garantir le bien-être de ses clients, employés, actionnaires et autres parties prenantes. Banco Santander a récemment annoncé la création d’un fonds de solidarité de 25 millions d’euros pour répondre aux besoins médicaux les plus urgents afin de prévenir la propagation du virus. Les ressources initiales seront principalement consacrées à la production d’équipements médicaux, de vêtements de protection et d’autres fournitures nécessaires pour traiter les personnes touchées.

