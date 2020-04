Banco Santander, Crue Universities et la SCCI lancent le Supera Fund call COVID-19

La Banco Santander, dirigée par Crue Spanish Universities et la CSIC, a lancé l’appel au SUPERA COVID-19 FUND, doté de 8,5 millions d’euros et destiné à financer des programmes, des projets collaboratifs et des mesures de soutien aux universités pour minimiser l’impact de la crise causée par le coronavirus dans les domaines sanitaire, éducatif et social.

Crue Spanish Universities gérera l’appel, dont la date limite de présentation des propositions restera ouverte jusqu’à la fin des fonds ou au plus tard le 18 décembre 2020.

L’appel définit trois lignes de financement prioritaires: la recherche appliquée au COVID-19, les projets d’impact et la rentabilité sociale et le renforcement de la capacité TIC du système universitaire espagnol (SUE). Les propositions doivent être dirigées ou coordonnées par une université du Fonds ou du centre de la SCCI et avoir, au minimum, la participation d’une université.

Comme l’explique Santander, l’appel s’adresse à tous les centres et universités de la SCCI affiliés au Fonds, ainsi qu’aux institutions publiques et privées qui participent en collaboration avec eux et apportent une valeur ajoutée au développement du projet.

Projets pour une mise en service immédiate

Les propositions soumises pour évaluation doivent être adaptées à la situation d’urgence générée par la pandémie, de manière à permettre une mise en œuvre et un démarrage immédiats ou sont déjà en cours dans le système national de santé et dans les groupes sociaux. ceux qui sont servis. Les initiatives devraient avoir comme priorité l’obtention de résultats concrets et précoces applicables à la situation actuelle.

Le budget de l’appel est de 8,5 millions d’euros et sera financé par le FONDS SUPERA COVID-19. Sa répartition indicative entre les trois lignes est la suivante: 5 millions d’euros pour la Recherche; 1 million d’euros pour l’impact social, 2,5 millions d’euros pour les TIC. Selon les demandes et les résultats du processus d’évaluation, cette répartition peut varier.

Banco Santander a précisé que la gestion de ce Fonds sera assurée au moyen d’une commission mixte qui agira à son tour comme un comité d’évaluation, composé de représentants des universités Crue espagnoles et des universités Santander. Ce comité d’évaluation recherchera et sélectionnera les experts nécessaires pour l’évaluation des propositions lorsque cela sera nécessaire et assurera également la réalisation finale d’un rapport global avec tous les projets financés et les mesures mises en œuvre pour promouvoir leur valeur sociale et institutionnelle.

Récemment, Banco Santander a annoncé qu’elle avait mobilisé près de 20 millions d’euros de son parrainage dans l’éducation par le biais des universités de Santander, pour soutenir des projets de collaboration, menés par les universités et la CSIC, qui font face aux défis sanitaires et éducatifs qui se sont posés. à cause de la crise COVID-19.

