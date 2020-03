Banco Santander et l’Université Francisco de Vitoria promeuvent l’initiative “Je vous aide avec le sele”

La Banco Santander et l’Université Francisco de Vitoria (UFV) promeuvent “Je vous aide avec le Sele”, une initiative menée par des centaines d’étudiants universitaires de tout le pays désireux d’aider les étudiants de 2e année du baccalauréat à se préparer à l’examen d’entrée à l’université, d’une manière totalement altruiste et sans but lucratif.

Le projet survient après la fermeture des écoles et des universités à travers le pays, les mesures prises par le gouvernement espagnol pour lutter contre la crise des coronavirus, et qui affectent les performances des étudiants, en particulier ceux qui sont confrontés à EVaU à la fin de ce cours.

Santander a expliqué qu’à l’heure actuelle, ils sont déjà présents dans toutes les communautés autonomes et que le projet est basé sur trois plans d’action: forums de doutes, banques de notes et classes collaboratives.

Leur devise, «seulement vous, mais pas vous seul», vise à transmettre qu’ils travaillent au jour le jour pour atteindre tous les coins du pays et pour aider leurs camarades de classe du dernier cours Bachillerato à se rendre à l’université. Le projet est basé sur des valeurs telles que l’empathie, la transparence, l’esprit de service et l’effort.

En moins d’une semaine, ils ont gagné plus de 20000 abonnés sur Instagram, la plateforme à partir de laquelle l’initiative a été lancée, et ils travaillent actuellement sur un site Web, selon Banco Santander.

À l’heure actuelle, ils ont déjà un réseau de centaines de volontaires universitaires situés dans toutes les communautés autonomes, et derrière eux se trouve une équipe multidisciplinaire, coordonnée par des étudiants de la University Leadership School. Le groupe a été divisé en différents domaines afin de s’organiser au mieux: coordination, ressources humaines, réseaux et branding, communication et informatique. De plus, chaque communauté a un délégué qui centralise tout le travail et coordonne les bénévoles.

La University Leadership School est un projet de l’Université Francisco de Vitoria et de Banco Santander, par le biais des universités de Santander; C’est une communauté d’étudiants universitaires, formateurs et étudiants, convaincue que le talent prend de la valeur lorsqu’il est mis au service de la société. Croire au leadership communautaire et serviteur; et il veut transformer la scène universitaire en un moment de formation et de développement des talents et du leadership. Le réseau ELU est composé de près de 200 étudiants de plus de 40 universités à travers l’Espagne, des professeurs de différents domaines académiques et des mentors experts en soutien universitaire personnel.

Banco Santander, qui a collaboré avec l’UFV dans divers programmes académiques depuis 2000, soutient ce programme à travers les universités de Santander pour contribuer au progrès des jeunes, en promouvant les talents et l’égalité des chances.

