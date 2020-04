Banco Santander étend son plan d’aide aux clients touchés par la crise des coronavirus en Espagne

Banco Santander a élargi la liste des mesures pour aider à réduire l’impact de la crise sanitaire sur la situation personnelle et financière de ses clients et, ainsi, atténuer les conséquences que les mesures de confinement nécessaires pour faire face à l’urgence sanitaire auront sur l’économie et l’emploi.

La banque propose déjà à ses clients un plan d’aide dans différents domaines, en fonction des besoins identifiés. Parmi les mesures, les suivantes se distinguent, entre autres:

– Aide complémentaire aux hypothèques

Banco Santander propose déjà aux clients qui rencontrent des difficultés face à leurs versements hypothécaires des options complémentaires au moratoire hypothécaire de l’arrêté royal et leur propose différentes alternatives, telles que le non-remboursement du principal du prêt pour une période de 6 à 12 mois. Ainsi, la banque s’adapte aux besoins particuliers d’un plus grand nombre de clients, dont les revenus sont affectés et n’ont pas les moyens de payer leurs versements hypothécaires.

Les clients peuvent demander ces subventions via une bannière qu’ils trouveront lorsqu’ils entreront dans leur espace personnel via l’application mobile, qui leur donnera accès à un formulaire pour demander leur plan d’aide, sans avoir besoin de documentation supplémentaire. Dans le cas où les codes bancaires électroniques ne sont pas disponibles, le client peut demander son inscription par les canaux habituels pour accéder pour la première fois et la bannière nécessaire sera disponible pour la demande.

Une fois terminé, une équipe centralisée contacte le client pour signer le contrat privé. Dans un premier temps, et compte tenu de l’état d’alarme, ce contrat ne nécessite pas d’intervention notariale, qui sera réalisée après cette situation d’urgence. Ces subventions hypothécaires sont conçues pour la résidence habituelle et la deuxième résidence.

– Moratoire sur les locations

Santander a également accordé un moratoire de deux mois sur le paiement du loyer à tous les locataires des logements appartenant à l’entité qui en fait la demande, ainsi que trois paiements mensuels pour les maisons incluses dans le Fonds social et le loyer social. Les paiements mensuels différés seront divisés en 12 versements et seront intégrés au loyer mensuel.

Afin d’accélérer les procédures, et de manière généralisée, une demande de documentation ne sera pas faite pour contraster chaque situation, sauf en cas de vulnérabilité identifiée, qui sera canalisée au sein de la politique sociale. De plus, tout contrat qui expire au cours des deux prochains mois sera automatiquement renouvelé dans les conditions actuelles.

En outre, et tant que l’état d’alarme perdurera, les demandes de non-paiement seront assouplies, en particulier dans le cas du collectif sanitaire et personnel des Forces et organes de sécurité de l’État.

– Plus d’aide au collectif Senior

Par ailleurs, soucieuse de protéger l’un des groupes les plus vulnérables, les plus de 65 ans, Banco Santander a adapté son offre de produits et services pour rendre les mesures de confinement plus supportables pour ce groupe et protéger leur bien-être. Ainsi, elle offre un délai de grâce de trois mois pour le paiement du forfait de base de son Plan Senior, appelé Senior Service, qui, pour 9 euros par mois, comprend: une équipe de téléassistance ou un bouton de secours pour tout type d’urgence; une assurance pour les accidents en cas de brûlures, fractures, traumatismes et autres; et trois services de support ou d’assistance (bricoleur technologique, assistant téléphonique 24h / 24 et service d’optimisation des reçus).

Les clients seniors auront également une carte de débit entièrement gratuite, afin qu’ils puissent retirer de l’argent aux distributeurs automatiques de billets et sans avoir à se rendre au bureau.

Récemment, Banco Santander a présenté “Cela nous surmontons ensemble”, un espace ouvert et accessible pour toute personne ou entreprise, client ou non de l’entité, qui contient des informations et des ressources afin d’aider à surmonter la situation causée par le coronavirus ( COVID-19). Comme l’a expliqué Santander, ce centre de ressources est adapté aux besoins locaux avec ses propres sites Web dans chaque pays, qui contiennent des informations des autorités officielles, et des ressources numériques ciblées et mises à jour au moment de la courbe dans laquelle elles se trouvent. Il est déjà disponible en Espagne, au Portugal et au Mexique, et sera bientôt disponible dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique.

