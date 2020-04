Banco Santander lance TechUp, un programme de développement professionnel pour les jeunes aux profils technologiques

Banco Santander a lancé TechUp, un programme de développement professionnel d’un an destiné à 50 jeunes au profil technologique. Les personnes sélectionnées feront indéfiniment partie du personnel du Groupe Santander et rejoindront les domaines du développement logiciel, de la science des données, du DevOps, de l’ingénierie cloud et de la cybersécurité de l’entité.

Selon Santander, pendant la période de formation, les jeunes sélectionnés auront un tuteur assigné et participeront, dans le cadre de leur plan de développement, à divers projets réels d’entreprise. Une fois le programme terminé, ils rejoindront un espace de la banque et participeront à la transformation numérique, qui représente un défi dans la manière de concevoir, concevoir et développer des produits et services, de nouvelles façons de travailler et de collaborer.

À cet égard, Francisco Robles, directeur de l’acquisition de talents de Banco Santander, a indiqué que «nous recherchons des personnes curieuses, passionnées par la technologie, avec un esprit entrepreneurial et innovant, qui trouvent de nouvelles façons de faire les choses. Bref, si la technologie est votre force, Santander TechUp est la clé de votre avenir professionnel ».

TechUp s’adresse aux professionnels en début de carrière, capables de fonctionner dans un environnement international et disposant d’un fort profil technologique. Le processus de sélection des candidats se déroulera d’avril à juin 2020 et les 50 finalistes rejoindront le Groupe en septembre de cette année.

Les jeunes qui souhaitent participer au programme peuvent soumettre leur candidature sur la page Santander, conçue pour postuler à différentes options d’emploi.

Santander TechUp est la porte d’entrée d’un groupe multinational comptant plus de 200 000 employés sur 10 marchés principaux et dont la mission est de contribuer au progrès des particuliers et des entreprises. Avec ce programme et d’autres, Santander offre à ses professionnels un apprentissage et un développement continus, en étant le protagoniste de la transformation numérique et en travaillant dans un environnement flexible et sain, où il s’engage pour la diversité et l’égalité des chances.

Banco Santander a récemment annoncé les 10 objectifs qui reflètent son engagement à contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies et à veiller à ce qu’elle exerce son activité de manière responsable. D’ici 2021, elle s’engage à être l’une des meilleures entreprises à travailler dans au moins 6 des principales zones géographiques dans lesquelles elle opère.

Connexes

.