Banco Santander lance un programme pour aider les filles à risque de mutilation et de mariage d’enfants

Banco Santander a lancé # Refugio100niñasWanawakeSantander, un projet visant à scolariser une centaine de filles et à les sauver des mutilations génitales (MGF) et du mariage forcé des enfants, grâce à la vente d’une gamme de modèles uniques de chaussettes et d’autocollants colorés ‘Maua’ et création de l’ONG Wanawake Woman.

Selon Santander, les articles peuvent être achetés lors des différents événements du circuit de la Course des femmes 2020, avec lesquels il entretient un lien étroit en tant que sponsor, et la collecte de fonds sera entièrement allouée au Fonds “ Scholarships for No ” , conçu pour promouvoir l’accès à l’éducation des filles et le droit au travail des femmes et éviter les pratiques radicales de violence qui violent leurs droits les plus fondamentaux.

Le droit au travail sera également promu, par l’embauche de femmes espagnoles survivantes de violences basées sur le genre, principalement la traite à des fins d’exploitation, qui mèneront des actions liées aux foires de la Course des femmes.

«La mission est de garantir leur accès au marché du travail pour les reconvertir en citoyens à part entière grâce à cette campagne innovante, joyeuse et participative», a déclaré Banco Santander.

«Wanawake», créateur des fleurs Maua, a créé cette ligne d’articles de solidarité avec Banco Santander. Maua, qui signifie fleurs en swahili, symbolise la vie, la joie et les opportunités et arrive en Espagne après avoir été fabriquée par des femmes du Kenya qui ont dit non à la «MGF» et au mariage forcé des enfants. Ces fleurs, entre les mains de femmes survivantes de la traite à des fins d’exploitation, deviennent ici une infinité de produits pour sensibiliser au fléau social de la violence de genre.

Il convient de noter que Banco Santander développe des dizaines d’initiatives pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Récemment, Santander, par le biais des universités de Santander, a lancé l’édition X de son programme de leadership féminin Santander W50, qui se déroule cette année pour la première fois en Europe, en collaboration avec la London School of Economics and Political Science (LSE). Ce programme international, auquel ont déjà participé près de 700 professionnels sur 33, offre une formation à fort impact aux femmes professionnelles du monde entier dotées de compétences en leadership, pour occuper des postes de direction et de futurs conseils d’administration.

À son tour, Banco Santander et la Fondation Integra ont lancé la quatrième édition du projet “Des femmes aux femmes”, un programme de mentorat dans lequel quinze professionnels de l’entité accompagneront pendant six mois quinze femmes victimes de violences genre pour les aider dans leur accès au monde du travail.

