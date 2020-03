Banco Santander lance une ligne ICO de 400 millions d’euros pour les secteurs les plus touchés par le coronavirus

Banco Santander a lancé une ligne ICO de 400 millions d’euros destinée aux secteurs les plus touchés par la baisse de la demande consécutive à la crise sanitaire provoquée par l’expansion du coronavirus Covid-19.

C’est la première entité à disposer de la ligne ICO de 400 millions approuvée jeudi dernier, afin d’aider les entreprises des secteurs touchés par la baisse de la demande du fait de la crise sanitaire.

Plus précisément, il s’adresse à toutes les entreprises et indépendants ayant leur siège social en Espagne dont l’activité appartient aux secteurs les plus touchés, tels que le tourisme, les transports ou l’hôtellerie.

La garantie ICO s’élève à 50% du financement et chaque titulaire peut demander un montant maximum de 500 000 euros, avec une durée de deux, trois ou quatre ans (délai de grâce obligatoire) et un taux fixe de 1,49% sans commission d’ouverture.

Avec cette ligne, Banco Santander réaffirme son soutien aux entreprises espagnoles et aux indépendants, pour lesquels la semaine dernière, elle a activé le protocole d’aide à travers une ligne de financement de crédits et de prêts pré-accordés d’un montant de 20 000 millions d’euros.

Santander a expliqué qu’avec ces mesures, il cherche à garantir la liquidité aux indépendants et aux entreprises, ce qui implique notamment de donner aux entreprises concernées une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs flux de trésorerie.

Il convient de noter que Banco Santander adaptera temporairement le réseau de succursales aux restrictions imposées dans l’état d’alarme en Espagne, afin de garantir la prestation de services dans un contexte de faible afflux et, en même temps, de préserver la santé des employés et des clients .

En ce sens, l’entité mène un processus de division de ses équipes dans le Réseau Commercial, comme elle l’a déjà fait dans les Services Centraux et dans les plus grands bureaux, dans le but de garantir le service à ses clients.

