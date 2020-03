Banco Santander met à la disposition des PME et des indépendants des solutions financières pour les crises de coronavirus

Banco Santander, conformément aux différentes mesures adoptées par la pandémie de coronavirus, a activé un protocole d’aide spécial qui a été mis à la disposition des PME et des indépendants en Espagne.

Concrètement, Santander Espagne a offert un fonds de liquidité de 20 000 millions d’euros pour couvrir les besoins de liquidité des PME à court terme et qui a mis la ligne ICO-Covid 19 à la disposition des entreprises touristiques, hôtelières et de restauration, pour un montant de 400 millions d’euros . De plus, il existe un plan de moratoire hypothécaire.

De plus, Banco Santander a fait un don de 4 millions d’euros à la Communauté de Madrid pour permettre 2000 nouveaux lits dans l’hôpital de campagne d’Ifema et acheter des respirateurs pour les soins intensifs et a affecté un autre million d’euros à l’achat d’un million de masques qu’elle enverra. au ministère de la Santé. En outre, il a convenu avec les autorités de différentes manières d’aider à organiser la restauration du personnel de santé qui s’occupe des personnes affectées à l’hôpital provisoire d’Ifema.

Le conseil d’administration de Banco Santander a décidé de fournir à la banque la plus grande flexibilité possible afin d’augmenter le crédit et de répondre aux besoins des entreprises et des particuliers concernés. La banque satisfait confortablement aux exigences de fonds propres et est à l’aise avec les tampons dont elle dispose en ce qui concerne les minimums réglementaires requis. Dans chacun des marchés où elle opère, l’entité s’est concentrée sur la conception de plans d’accompagnement de ses clients en termes de financement et d’attention permanente.

C’est l’un des moyens par lesquels Banco Santander contribue à atténuer l’impact que les mesures de confinement pour protéger la population de la propagation du coronavirus peuvent avoir sur l’économie et le fonctionnement normal des entreprises. De plus, l’entité s’engage à analyser en détail les besoins de financement éventuels de ses clients, quel que soit le secteur d’activité.

“La santé de nos employés, clients et actionnaires est une priorité absolue pour la banque et ces dernières semaines, nous avons pris une série d’initiatives pour protéger son bien-être tout en veillant à ce que la banque continue de fonctionner normalement”, a déclaré Ana dans un communiqué. Butin

Banco Santander a annoncé des mesures supplémentaires pour garantir la participation de ses actionnaires à l’assemblée générale des actionnaires du 3 avril à Santander, et fournira les moyens nécessaires à travers les succursales afin qu’ils puissent exercer leurs droits en toute sécurité grâce à l’assistance à distance , c’est-à-dire sans présence physique.

Les actionnaires peuvent voter ou déléguer le vote par voie électronique avant la tenue de l’assemblée via le site Internet de l’entreprise et le site Internet de l’assemblée. Ils peuvent également utiliser des applications mobiles compatibles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS (Apple), ou envoyer par courrier ou remettre en main propre. L’assistance à distance se fera via les canaux électroniques activés et, si nécessaire, les salles dans lesquelles se tient la réunion seront modifiées pour maintenir une distance minimale qui protège la santé des participants, suivant les recommandations des autorités sanitaires.

Quant aux employés, Banco Santander a demandé aux employés des centres d’entreprise du groupe à Madrid de faire du télétravail. Cette mesure s’ajoute aux restrictions précédentes: limiter les déplacements non indispensables et éviter les rencontres avec un grand nombre de salariés. Le déplacement pour des raisons professionnelles vers ou depuis les zones les plus touchées a également été interdit, les mesures d’hygiène ont été renforcées et les conventions et événements en personne, à la fois de formation et autres, organisés par la banque ont été reportés.

