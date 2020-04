Banco Santander met en œuvre plusieurs mesures pour protéger ses employés et ses clients contre les impacts de COVID-19

Banco Santander a mis en œuvre une série de mesures pour atténuer les effets du coronavirus et protéger ses parties prenantes, agissant dans différents domaines.

Concernant leur employés, Banco Santander a encouragé le travail à distance et actuellement plus de la moitié (112 000) des employés de la banque exercent leurs fonctions à distance. Les connexions vidéo et les appels Internet dépassent 780 000 par jour (y compris les appels avec des tiers).

L’entité a limité l’ouverture du réseau en mettant en place des horaires fermés ou réduits dans certaines de ses agences pour protéger les salariés et les clients. Cependant, près des trois quarts des 11 900 succursales de la banque restent ouvertes, ainsi que la quasi-totalité des 39 600 distributeurs automatiques de billets de Santander.

Quant au les clientsSantander fournit des liquidités d’urgence et des lignes de crédit aux entreprises en difficulté. En outre, des reports de prêts ont été accordés sur de nombreux marchés, les limites des cartes de crédit ont été temporairement augmentées, les pénalités de découvert ont été assouplies, les clients vulnérables ont été soutenus de manière proactive, ont été réduits ou temporairement suspendu certaines commissions et codes QR et d’autres outils ont été introduits dans les distributeurs automatiques de billets et les dispositifs de point de vente pour éviter les contacts et faciliter la gestion des clients. Plus de détails dans la présentation des résultats.

Dans le cadre de la présentation la plus récente des résultats, concernant la affaires, liquidité et risques, l’entité a précisé que l’activité a poursuivi sa croissance au premier trimestre, avec une augmentation des crédits et des ressources clients. La position de liquidité de Banco Santander a été solide à tout moment depuis le début de la crise, avec un accès à plus de 200 000 millions d’euros de liquidités ou d’actifs convertibles rapidement en liquidités. Concernant les indicateurs de risque, ceux-ci n’ont pas été impactés au premier trimestre, ce qui traduit une amélioration de la qualité du crédit et des ratios de couverture.

Il convient de noter qu’en tant que banque responsable, l’une des principales priorités de Santander est de contribuer au bien-être des société ensemble. La banque allouera 100 millions d’euros pour apporter du matériel et des fournitures médicales, ainsi que pour soutenir des organisations dans la lutte contre le virus. Sur ces 100 millions, 54 millions d’euros font partie d’un fonds de solidarité pour produire ou acquérir du matériel médical (des millions de masques et des centaines de respirateurs ont déjà été fournis), des vêtements de protection et d’autres matériels nécessaires, comme des lits d’hôpitaux.

Ce fonds de solidarité s’est principalement nourri de la réduction de la rémunération du président de l’entité, du PDG et du conseil d’administration, ainsi que des dons des salariés et des tiers, et des contributions des filiales. Les 46 millions d’euros restants proviennent de la réaffectation de fonds de projets spécifiques vers des initiatives dédiées à la lutte contre le COVID-19, comme la recherche ou le soutien à la transition numérique du système universitaire. Santander a également permis à des canaux et à des outils de faire des dons et de faciliter l’accès à l’information et à l’aide pour le grand public.

Il convient de rappeler que Banco Santander a présenté dans les dernières heures ses résultats pour le premier trimestre 2020. Le bénéfice ordinaire jusqu’en mars était de 1 997 millions d’euros, 1% de plus qu’en 2019, mais Santander a décidé d’allouer 1 600 millions d’euros aux provisions comptables. , comme une formule pour éviter la détérioration macroéconomique attendue à la suite de la crise provoquée par la pandémie, de sorte que le bénéfice final attribué a totalisé 331 millions, soit 82% de moins qu’il y a un an.

Connexes

.