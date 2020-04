Banco Santander México acheminera des prêts du gouvernement fédéral pour aider les petites entreprises

Dans le cadre de son engagement envers la banque responsable, la filiale de Banco Santander au Mexique participera au programme d’un million de prêts aux petites entreprises annoncé par le gouvernement du pays d’Amérique latine, pour lequel l’expérience de la banque dans son programme sera mise à profit. d’inclusion financière Tuiio.

Sur la base de la liste des bénéficiaires à déterminer par le gouvernement, Santander Mexique annoncera bientôt les détails d’un système efficace et simple pour canaliser ces ressources qui cherchent à soutenir ceux qui, ayant une petite entreprise, ont été affectés par moins d’activité découlant des actions préventives nécessaires avant le Covid-19.

Avec une vision de l’engagement social et de l’inclusion financière, Banco Santander s’appuiera sur l’expérience qu’elle a accumulée avec Tuiio, au service des petits entrepreneurs, en privilégiant les canaux numériques, qui sert précisément aux clients le profil des bénéficiaires de ces soutiens officiels.

Banco Santander s’intéressera aux caractéristiques que le gouvernement fédéral définit en détail pour ce programme, telles que le modèle de crédit simple, le taux établi, le montant de 25 mille pesos par crédit (environ 950 euros) et sa dispersion agile . Dans ce contexte, la banque s’est engagée à ne facturer au bénéficiaire aucune commission pour la canalisation de ces crédits.

Dans ce sens, Banco Santander a affecté une équipe de travail pour coordonner avec l’autorité tous les éléments opérationnels, réglementaires et techniques afin de réaliser ce programme en temps opportun.

Récemment, Banco Santander a présenté “Cela nous surmontons ensemble”, un espace ouvert et accessible pour toute personne ou entreprise, qu’il s’agisse ou non d’un client de l’entité, qui contient des informations et des ressources afin d’aider à surmonter la situation causée par le coronavirus ( COVID-19). Ce centre de ressources est adapté aux besoins locaux avec ses propres sites Web dans chaque pays, qui contiennent des informations des autorités officielles, et des ressources numériques ciblées et mises à jour au moment de la courbe dans laquelle elles se trouvent. Il est déjà disponible en Espagne, au Portugal et au Mexique, et sera bientôt disponible dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique.

Cette initiative fait partie du programme d’aide mondiale de Banco Santander, appelé «Santander All. Ensemble. Now ‘, dans toutes ses zones géographiques, qui comprend un fonds d’au moins 25 millions d’euros pour le matériel et les équipements médicaux, ouvert aux dons du grand public, des lignes de liquidité pour les entreprises, des moratoires de crédit afin d’atténuer l’impact économique du coronavirus, entre autres.

