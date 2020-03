Banco Santander México et Mazda concluent une alliance sur le financement automobile

La filiale de Banco Santander au Mexique et Mazda Motor de México, l’une des principales entreprises du secteur automobile, a annoncé l’intégration d’une alliance afin que la banque soit à partir du 31 juillet de l’actuelle branche financière de la marque dans le Pays.

Grâce à cette alliance, les clients de Mazda Motor de México bénéficieront d’un financement de Banco Santander via «Super Auto Santander», le prêt auto lancé par la banque en 2018.

À cet égard, Miguel Barbeyto, président de Mazda Motor de México, a déclaré: «sans aucun doute, nos clients sont les plus importants; Ce sont eux qui fixent les tendances du marché. Nous savons que Santander sera un allié stratégique sur notre chemin vers Mazda Premium et nous vous souhaitons la bienvenue. »

À son tour, Héctor Grisi Checa, président exécutif de Banco Santander México, a pour sa part déclaré que «la décision de Mazda de former cette alliance avec Santander nous engage à porter notre offre de crédit automobile à un nouveau niveau et permettra à Santander de se consolider en tant que l’un des protagonistes de cette activité, dans laquelle nous nous sommes aventurés avec une offre innovante dès août 2018 ».

Avec près de 15 ans sur le marché mexicain, Mazda Motor de México est actuellement la septième place des ventes de voitures au pays. Le succès de sa stratégie commerciale repose non seulement sur la qualité de ses unités, mais également sur l’attention particulière que la marque japonaise accorde à la fascination de ses clients à travers les personnes qui travaillent dans les ateliers de vente et de service.

De son côté, Banco Santander est l’un des groupes financiers les plus importants du pays, dont le produit de financement automobile «Super Auto Santander», propose des tarifs compétitifs et dispose d’une structure et de cadres entièrement dédiés à ce produit, en plus d’avoir un plate-forme numérique qui permet au client de gérer son crédit en ligne 24h / 24 et 7j / 7 jusqu’à ce qu’il atteigne la pré-approbation, qui est l’un de ses principaux différenciateurs par rapport à l’offre actuelle du marché.

Banco Santander a précisé que sa taille et sa diversification géographique continuent de générer une croissance prévisible et rentable. L’entité a réalisé un bénéfice attribué de 6 515 millions d’euros en 2019. Au Mexique, le résultat ordinaire s’établit à 950 millions d’euros, 19% de plus en raison de la forte croissance de la marge d’intérêt et des commissions et de la baisse des provisions.

