Banco Santander México promeut de nouvelles mesures pour faire face à la crise des coronavirus

La filiale de Banco Santander au Mexique a lancé de nouvelles mesures, avant la déclaration du début de la phase 2 du gouvernement fédéral pour le coronavirus (COVID-19). L’objectif est de prendre soin de la santé de ses clients et collaborateurs, ainsi que de garantir son fonctionnement en cas d’urgence.

Concrètement, dans les agences, Banco Santander a réduit à 50% les effectifs qui alternent également en équipes comme stratégie de continuité, l’accès client se fait par groupes de 10 afin de prendre soin de la santé des clients et de leurs collaborateurs. Les actions de nettoyage dans les espaces ont été augmentées et du gel antibactérien est disponible dans les succursales pour les clients et collaborateurs.

À leur tour, les chalas de groupe qui sont généralement offerts à la succursale Work Café ont été reportés. Sur les 1 209 succursales de Santander dans le pays, 84 ont fermé sur la recommandation des autorités locales, telles que celles qui ont été touchées par la fermeture de centres commerciaux dans le cas de l’État de Mexico et les succursales de Santander dans les universités de tout le pays. le pays qui a suspendu ses activités.

De plus, Banco Santander a encouragé l’utilisation des services bancaires numériques auprès des clients, ce qui a augmenté l’utilisation des canaux numériques jusqu’à 20% au cours des 10 derniers jours. L’entité compte environ 4,5 millions de clients numériques qui effectuent quotidiennement des opérations depuis l’application ou avec la banque en ligne.

La filiale de Banco Santander met également en œuvre des plans de continuité des activités, dans le but que les activités de fond de la banque continuent de fonctionner avec la division des équipes de travail, des bureaux alternatifs et le travail à domicile pour tout le personnel possible. Plus de 10 000 collaborateurs opèrent aujourd’hui sans quitter leur domicile, en plus de l’annulation des réunions et des voyages en face à face.

Santander México travaille dans des programmes plus larges pour soutenir les clients dans la situation actuelle. Cependant, il a été confirmé à tous les clients que la principale assurance médicale de la banque couvre le Covid-19 conformément aux conditions générales du produit, ils accordent 3 mois sans intérêt pour les achats effectués dans les supermarchés en ligne, et 5 o 10 mois sans intérêt pour les achats dans les pharmacies, laboratoires ou hôpitaux.

Il convient de noter qu’au niveau mondial, Banco Santander a mis en œuvre une série de mesures pour atténuer les effets de la crise causée par la pandémie de coronavirus et garantir le bien-être de ses clients, employés, actionnaires et autres parties prenantes. En outre, il a lancé une série d’initiatives pour soutenir les services de santé en Espagne.

