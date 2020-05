Banco Santander México tient son assemblée annuelle des actionnaires

La filiale de Banco Santander au Mexique a tenu son assemblée annuelle des actionnaires au cours de laquelle la nomination de Laura Diez Barroso Azcárraga en tant que membre du conseil d’administration a été approuvée et qui, à la prochaine réunion du conseil, sera proposé de présider cet organe de direction, se conformer aux pratiques de gouvernance d’entreprise.

Laura Diez Barroso Azcárraga sera la première femme à occuper ce poste dans l’institution du pays et la seule femme à présider le conseil d’administration d’une banque au Mexique. Récemment, Ana Botín, présidente de Banco Santander, a assuré que «Laura Diez Barroso est le bon choix pour le moment et les défis auxquels Santander est confronté au Mexique. Il représente une volonté claire de la banque de renouveler sa vision et sa perspective entre les mains d’une femme d’affaires de premier plan et largement reconnue dans le pays. Son arrivée à ce poste est une déclaration de la vocation moderne de Santander, de l’équité et de l’engagement à long terme au Mexique ».

L’Assemblée générale était présidée par Marcos Martínez Gavica, qui prend sa retraite de Santander México après 23 ans d’expérience dans la banque. L’exécutif a été le premier directeur général du groupe financier, qui a dirigé l’intégration de Santander Mexicano avec Serfín, pour donner naissance à ce qui est aujourd’hui le Grupo Financiero Santander México. Pendant près de 20 ans, il a dirigé la consolidation et l’expansion de la banque, jusqu’à ce qu’elle devienne l’une des principales banques du Mexique et la seule banque mexicaine cotée à la fois à la Bourse mexicaine et au NYSE grâce à une opération historique sur les marchés. international en 2012.

Santander Mexico a précisé que sa trajectoire et son prestige ont transcendé le secteur en présidant deux fois l’Association des banques du Mexique. Depuis 2016, il préside le conseil d’administration, dont les travaux ont permis la formation et la consolidation de Santander comme l’une des principales institutions bancaires du Mexique.

Dans ce sens, Héctor Grisi, président exécutif de Banco Santander México a souligné que «Marcos laisse une marque profonde sur notre institution, ce qui est très difficile à combler. Il a pratiquement construit ce que nous sommes aujourd’hui à partir de sa base, pour laquelle Santander México lui est très reconnaissant. Marcos est un leader qui a toujours été à l’avant-garde des efforts pour construire la meilleure banque au Mexique, avec une vision unique autour du secteur bancaire. Personnellement, je le remercie pour son soutien et ses conseils de la présidence du Conseil à mon arrivée à la banque en 2016. Sa générosité et son leadership seront un héritage permanent pour notre institution. »

Pour sa part, Marcos Martínez a déclaré que «mes 23 ans à Santander au Mexique sont une pièce fondamentale de ma carrière professionnelle, avec de nombreux apprentissages et d’énormes satisfactions. J’ai eu l’occasion de travailler avec des équipes extraordinaires, engagées et dévouées à fournir la meilleure expérience bancaire à nos clients. Je suis sûr que la nouvelle réalité nous oblige à continuer d’avancer avec une vision fraîche et innovante, c’est pourquoi je suis convaincu que nos équipes seront plus que capables de sortir plus fortes et de continuer à construire la success story de Santander Mexico, une histoire que nous avons commencée ensemble Il y a 23 ans et pour lequel je suis profondément honoré et reconnaissant. »

Banco Santander a précisé que Laura Díez Barroso Azcárraga, avec plus de 25 ans d’expérience dans des postes de direction, est présidente du conseil d’administration de Pacific Airport Group et directrice générale de LCA Capital; participe en tant que membre du conseil d’administration de Telephones of Mexico; et a fait partie des conseils d’administration de Grupo Financiero Inbursa et de Royal Caribbean Cruises; Elle a été cofondatrice et présidente de Editorial ERES de Televisa et est membre du Mexican Business Council.

