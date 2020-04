Banco Santander ne facturera pas de frais de maintenance pour les terminaux de point de vente aux clients qui ne peuvent pas opérer via le Covid-19

Banco Santander a indiqué qu’elle ne facturera pas les frais de maintenance des terminaux de point de vente (POS) aux clients qui n’ont pas effectué d’opérations avec eux depuis que l’état d’alarme a été déclaré pour la pandémie de coronavirus.

Plus précisément, tous les clients qui ont un point de vente de Santander et qui n’ont pas opéré avec lui depuis le 14 mars, auront les frais de maintenance gratuits ou le taux forfaitaire du point de vente qu’ils ont contracté avec l’entité, sans qu’il soit nécessaire que ne pas gérer.

Ainsi, les clients de Banco Santander qui ont dû fermer leurs magasins en raison de l’état d’alarme et n’ont pas généré de revenus pourront oublier de payer deux des versements.

La mesure, qui s’ajoute aux autres initiatives lancées par la banque pour atténuer l’impact du coronavirus sur les entreprises, affectera 70% des clients avec Santander POS, dont 80% des petites et moyennes entreprises. .

Banco Santander a récemment élargi la liste des mesures pour aider à réduire l’impact de la crise sanitaire sur la situation personnelle et financière de ses clients et, ainsi, atténuer les conséquences qu’auront les mesures de confinement nécessaires pour faire face à l’urgence sanitaire. sur l’économie et l’emploi.

Parmi les mesures figurent:

Il offre des facilités pour le paiement d’hypothèques avec des pénuries allant jusqu’à 12 mois en fonction des besoins des clients et de la date d’échéance des prêts hypothécaires.

Il reporte de deux mois le paiement du loyer des logements qui sont la propriété de la banque et de trois mois pour ceux inclus dans le Fonds Social et le Loyer Social.

Tant que l’état d’alarme dure, les clients de Santander peuvent retirer de l’argent gratuitement à n’importe quel guichet automatique, quelle que soit l’entité. De plus, un processus pionnier est lancé en Espagne afin que le client puisse retirer jusqu’à 300 euros au guichet automatique à l’aide d’un code QR, sans avoir à toucher le clavier.

Santander offre son service Senior pendant trois mois gratuitement pour faciliter le temps d’isolement des personnes âgées, avec télésoins, «bricoleur» technologique et assistant téléphonique 24h / 24.

Les cartes de crédit ne facturent pas d’intérêts sur les achats à tempérament au cours des 6 premiers mois et offrent un délai de grâce d’un mois sans paiement.

Toutes ces mesures s’ajoutent à celles qui avaient déjà été annoncées par Banco Santander, qui, entre autres initiatives, s’est engagée à maintenir les 29 000 emplois directs dont elle dispose en Espagne, tant dans les services centraux de tous ses sièges sociaux qu’en Le réseau d’agences ne fait plus ERTES.

Connexes

.