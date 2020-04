Banco Santander promeut les paiements internationaux simples avec One Pay FX et PagoFX

Banco Santander s’engage à innover et à combler les lacunes des paiements internationaux via One Pay FX et PagoFX, les services de transfert d’argent internationaux qui font partie de l’écosystème numérique du groupe bancaire. Les deux reflètent l’objectif de l’entité de mettre à disposition des paiements numériques internationaux rapides, simples et sécurisés.

L’un d’eux est One Pay FX, à l’usage exclusif des clients de Santander, qui est la première solution de paiement internationale multi-courtiers basée sur la blockchain. Il permet aux clients de l’entité de transférer de l’argent à l’étranger rapidement, facilement et équitablement, grâce à une technologie et une infrastructure améliorées, à des tarifs compétitifs et en profitant de l’excellente expérience client et du service pour lequel la banque est connue partout. le monde.

Le service, qui a été lancé en 2018, a été conçu avec le confort des clients de Banco Santander à l’esprit, pour faciliter les virements internationaux effectués depuis leurs comptes bancaires. Bien que One Pay FX soit actuellement disponible dans six pays (Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Portugal, Brésil et Chili), l’objectif à long terme du Groupe est que les clients puissent y accéder dans le monde entier.

One Pay FX utilise les derniers taux de change du marché disponibles, qui sont constamment mis à jour et affichés avant le transfert.

D’un autre côté, PaymentFX est le nouveau service de transfert d’argent international à bas prix soutenu par Banco Santander. Il s’agit de la version open market de One Pay FX.

PagoFX a été lancé en avril 2020 dans le but d’offrir une confiance totale à chacun dans l’envoi d’argent à l’étranger et combine le meilleur de l’univers fintech et bancaire dans une application fiable, peu coûteuse et facile à utiliser. Apportez l’expérience de Santander dans les paiements internationaux, les devises et les normes de sécurité élevées ainsi que la fraîcheur, la technologie facile à utiliser et les prix compétitifs d’une fintech.

Le service a été conçu avec le client à l’esprit, pour offrir des commissions abordables, à faible coût et des taux de change moyens du marché en temps réel. Autorisée en tant qu’entité de paiement par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, elle maintient les normes de sécurité élevées imposées par Santander en mettant en œuvre les exigences nécessaires en matière de cybersécurité, de délits financiers et de risques, ce qui garantit aux utilisateurs que leur argent sont sûrs.

PagoFX est actuellement disponible pour les résidents du Royaume-Uni via une application mobile qui peut être téléchargée sur l’App Store et Google Play. Dans un avenir proche, il sera également disponible dans d’autres pays européens et pour les commerçants individuels et les petites et moyennes entreprises (PME) via le Web et l’application mobile.

Banco Santander a expliqué que les utilisateurs passent par un processus de vérification rapide, mais exhaustif, avant d’effectuer le premier paiement. Une fois approuvés, ils peuvent immédiatement effectuer des transferts d’argent vers les États-Unis. États-Unis, zone euro, Pologne, Suisse, Norvège, Danemark, Suède et République tchèque avec des cartes de débit émises au Royaume-Uni. Les utilisateurs sauront désormais exactement combien ils paient et combien le destinataire recevra. Dans un avenir proche, plus de devises et plus de méthodes de paiement seront activées.

