Bank of America choisit 12 titres cycliques européens pour maximiser les rendements

Bank of America a choisi 12 actions cycliques européennes pour maximiser les rendements avec la reprise économique et boursière.

Les analystes de Bank of America ont été les premiers à indiquer l’opportunité d’investissement que les marchés financiers allaient présenter dans un court laps de temps.

Le 20 mars, ils ont publié un rapport établissant les parallèles entre le macro-indice composite PMI de la zone euro et l’indice paneuropéen Stoxx60. Prenant comme référence le précédent de la crise financière, les experts de Bank of America ont rappelé que la reprise du PMI composé s’est produite parallèlement à un rallye sur un an de 65% des actions européennes.

Dans ce rapport, les analystes de la banque ont expliqué que la chute des plus bas historiques du PMI composé en 2009 était un «point d’entrée unique pour une génération d’investisseurs. Un point d’entrée similaire pourrait arriver bientôt », avec un potentiel de hausse pouvant atteindre 40%.

Deux semaines plus tard, Bank of America estime que la reprise de l’activité en Chine et le ralentissement des chiffres de l’épidémie de coronavirus dans des pays comme l’Italie favorisent la reprise.

Pour maximiser les rendements issus de cette reprise prévisible, l’institution financière a choisi 12 valeurs cycliques européennes:

Arkema

Les analystes de Bank of America soulignent que celui-ci coté à la Bourse de Paris est son pouvoir de fixer les prix sur les marchés développés du secteur des dérivés chimiques.

Burberry

L’entreprise apprécie la remise avec laquelle la société britannique négocie par rapport au reste du secteur, ainsi que l’amélioration que la marque pourrait enregistrer.

DSV Panalpina

La société danoise de services de transport dispose d’une forte capacité de génération de cash et pourrait recevoir un gros coup de pouce avec la reprise économique.

Infineon

La société allemande de semi-conducteurs offre une exposition à la révolution numérique dans le secteur automobile et l’automatisation industrielle.

Informe

Le leadership de la société britannique dans le secteur de l’information commerciale et des événements attire Bank of America en raison de la croissance structurelle qu’elle constate dans le secteur et de la difficulté à entrer de nouveaux concurrents.

Kion

L’entreprise allemande spécialisée dans les solutions logistiques est un moyen d’entrée attractif pour parier sur la croissance du commerce en ligne et de la technicité logistique.

Juridique et général

Selon les analystes de Bank of America, le marché a surestimé les risques de crédit de la compagnie d’assurance britannique.

Melrose

La crise pourrait être un coup de pouce supplémentaire pour l’entreprise britannique, spécialisée dans l’acquisition d’entreprises pour maximiser leur rentabilité grâce à des processus de réduction des coûts et de gains d’efficacité.

Michelin

Les revenus récurrents et les bilans solides de Michelin renforcent l’attrait des investisseurs pour l’un des leaders de la fabrication de pneumatiques.

Siemens

Le conglomérat industriel allemand pourrait bénéficier d’une nouvelle réorientation des entreprises européennes et chinoises dans un horizon de reprise économique.

Saint Gobain

La valorisation réduite de la société française de matériaux avancés pour l’automobile et la construction pourrait être renforcée avec la reprise de ces secteurs.

Stora Enso

Le groupe finlandais du papier et du carton, en plus de son exposition au commerce en ligne, présente des attractions supplémentaires telles que ses actifs forestiers et sa reconnaissance au sein d’investissements socialement responsables.

