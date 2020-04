Bank of America gagne 48% de moins au premier trimestre

Bank of America a gagné 3 541 millions de dollars (3 247 millions d’euros) au premier trimestre de l’année, soit 48,4% de moins par rapport au résultat obtenu à la même période de 2019.

De l’institution financière, ils ont expliqué que ces chiffres ont été obtenus après que la banque a multiplié par plus de quatre son matelas face à d’éventuels défauts de crédit dus à la crise des coronavirus.

Les provisions pour risque de crédit de Bank of America ont atteint entre janvier et mars de cette année un total de 4 761 millions de dollars (4 365 millions d’euros), soit 370% de plus que les 1 013 millions de dollars (929 millions d’euros) réservés à cet effet au cours des trois premiers mois de l’année dernière.

En revanche, la banque a indiqué que le chiffre d’affaires net du premier trimestre 2020 est resté stable à 22 767 millions de dollars (20 872 millions d’euros), dont une baisse de 2% du produit net d’intérêts, à 12 130 millions de dollars (11 120 millions d’euros), alors qu’elle a facturé pour d’autres concepts environ 10 637 millions de dollars (9 752 millions d’euros), un chiffre similaire à celui de la même période de 2019.

Brian Moynihan, président et chef de la direction de la banque, a noté que “les résultats reflètent la solidité de notre bilan, la diversité de nos revenus et la résilience de nos collègues au service de clients du monde entier”.

L’exécutif de Bank of America a souligné les avantages enregistrés au premier trimestre de l’année, malgré l’augmentation du coussin de fonds propres de la banque, qui a clôturé la période avec plus de liquidité que le trimestre n’avait commencé.

