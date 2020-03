Bankia annule une formation en personne sur le coronavirus Covid-19

Bankia a annoncé lundi avoir décidé d’annuler toutes les activités de formation en face à face, a permis le télétravail des employés et a recommandé de réduire les déplacements professionnels au maximum, après avoir enregistré le premier cas de coronavirus Covid-19 d’un employé de les services centraux de son siège à Madrid.

Le professionnel de l’entité est hospitalisé, suivant les recommandations des autorités sanitaires.

Les employés travaillant dans la même usine du travailleur concerné continueront leur travail par le biais du télétravail, «par des critères de prudence, de surveillance active et d’attention aux personnes», comme l’explique Bankia.

Bankia informe ses employés via son intranet de l’évolution du coronavirus et propose des recommandations en temps réel du ministère de la Santé. De plus, il a constitué un comité de suivi pour centraliser toutes les informations et prendre les décisions nécessaires en coordination avec les autorités sanitaires.

L’entité a un plan de répartition des équipes jugées critiques pour leur importance pour le fonctionnement normal de l’activité, dans le but d’éviter la contagion.

Fin février, l’entité a informé que le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée des actionnaires le paiement d’un dividende à hauteur de 355,32 millions d’euros sur les comptes 2019, tel que communiqué à la Commission nationale des Bourse (CNMV). Il s’agit d’un dividende brut de 0,11576 euro pour chaque action Bankia qui sera mise en paiement le 15 avril, sans que Bankia ait le droit de percevoir des dividendes pour les actions propres dont elle est directement détentrice.

Bankia a réalisé un bénéfice net de 541 millions d’euros en 2019, soit 23% de moins en raison de la baisse du résultat obtenu avec la rotation des portefeuilles à revenu fixe (ROF), ainsi que des provisions plus élevées liées au coût de vente d’actifs improductifs.

Son président, José Ignacio Gorigolzarri, a fait part de son intention de conserver le dividende et de verser un total de 355 millions d’euros à ses actionnaires, ce qui équivaut à un rendement du dividende de 6,1% (calculé sur le cours de clôture de 2019).

