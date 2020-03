Bankia conseille le vote électronique lors de sa prochaine réunion

Le conseil d’administration de Bankia a recommandé à ses actionnaires d’utiliser les moyens électroniques de procuration et de vote à distance et d’éviter “autant que possible” la présence physique au lieu de la prochaine assemblée des actionnaires le 27 mars à Valence, en raison de l’évolution «imprévisible» du coronavirus.

Tel que rapporté par l’entité à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), cette décision est basée sur la déclaration d’urgence de santé publique d’importance internationale faite le 31 janvier par le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international.

Pour cette raison, il rappelle aux actionnaires de Bankia que, tant dans l’annonce de la convocation à l’assemblée générale que sur le site internet de l’entreprise, tous les canaux et moyens mis à leur disposition pour le plein exercice de leurs droits sont détaillés, sans doivent être physiquement présents sur le lieu de la réunion.

De même, il sera possible de suivre la retransmission de l’évolution du rendez-vous sur le site Internet, même si, en cas de présence physique sur le lieu de l’Assemblée Générale, Bankia mettra toutes les mesures sanitaires préventives à la disposition de ses actionnaires et du public présent recommandé par les autorités compétentes.

Bankia fait observer qu’elle suit, en tout état de cause, les recommandations des autorités sanitaires et suit l’évolution du coronavirus Covid-19, en maintenant à cet effet un contact permanent avec les autorités susmentionnées, et qu’en cas d’événement en relation avec la évolution de l’expansion du virus, l’entité mettra à jour les informations.

Ce mardi, la CNMC a jugé possible que les assemblées générales se tiennent de manière entièrement télématique lorsque les sociétés cotées en ont les moyens, et elle juge “très raisonnable” que la participation des actionnaires à l’assemblée générale soit encouragée autant que possible. par représentation, plutôt qu’en personne, avant l’expansion du coronavirus.

