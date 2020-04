Bankia décide d’avancer le paiement des pensions pour avril

Bankia a décidé d’avancer le paiement des pensions de sécurité sociale de ce mois-ci à ses clients jusqu’au 21 avril.

La décision fait partie de l’ensemble des mesures que l’entité a mises en œuvre pour atténuer l’impact de la situation causée par l’évolution du coronavirus.

Il s’agit d’une avance de quatre jours, la date d’abonnement prévue étant le 25 avril. Comme elle l’a fait le mois dernier, Bankia informera les clients retraités via un message mobile et des appels téléphoniques que le paiement a été effectué, afin d’éviter des déplacements inutiles dans les agences.

La banque maintient la recommandation aux utilisateurs de ne pas se rendre à l’agence bancaire, en particulier les plus âgés, afin de préserver la santé.

Avec l’avance de la rente, Bankia souhaite leur permettre d’avoir plus facilement le montant plus tôt que d’habitude. De plus, les clients qui ont besoin de retirer de l’argent peuvent le faire gratuitement aux distributeurs automatiques de billets de n’importe quelle banque.

De même, Bankia, en collaboration avec Alares, offre à un million de retraités de plus de 65 ans un service de soutien à domicile personnalisé et gratuit, afin qu’ils ne quittent pas leur domicile pour des achats ou d’autres nécessités.

