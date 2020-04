Bankia effectuera les achats de ses clients de plus de 65 ans

Bankia a annoncé cette semaine qu’elle offrirait à 1 million de retraités de plus de 65 ans un service de soutien à domicile personnalisé et gratuit, pour éviter d’avoir à quitter leur domicile pour effectuer l’achat ou aller à la pharmacie pour les deux prochains mois.

L’initiative, lancée sous le nom de “ Nous sommes à vos côtés ”, avec le soutien d’Alares, fait partie d’un ensemble complet de mesures promues par l’entité pour faire face à la situation générée par la crise de Covid-19. Ce service sera opérationnel jusqu’au 7 juin.

Le service dispose du programme «24 heures de télépharmacie», fourni par Alares et qui permet au client de prendre sa commande de pharmacie à la porte de son domicile, même avant de récupérer l’ordonnance, à toute heure du jour et de la nuit et en 3 heures maximum.

D’autre part, il comprend le programme “ Nous vous faisons acheter ”, qui permet aux personnes de plus de 65 ans d’apporter deux commandes – d’un panier d’achat – du supermarché à leur domicile, dans une période entre 6 heures et 3 jours ouvrables après sa réalisation et en fonction des besoins des clients.

Dans le même temps, Alares a mis en place un numéro de téléphone exclusif pour les clients retraités de Bankia où ils peuvent faire des consultations de santé et recevoir un soutien psychologique afin qu’ils puissent “parler” et “répondre aux questions” en illimité avec une équipe de médecins. et psychologues.

L’orientation médicale de 24 heures guidera les retraités sur les urgences médicales, l’interprétation des symptômes, les diagnostics et les traitements, les accidents domestiques, le service pédiatrique, les informations concernant les maladies ou les centres hospitaliers et les pharmacies.

Des conseils psychologiques seront fournis du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et 24 heures en cas d’urgence, de l’aide, des conseils et des conseils spécialisés sur les crises personnelles, l’accompagnement au deuil, l’angoisse, la dépression, l’anxiété, les accidents et les séparations, entre autres. situations.

Récemment, Bankia a lancé un ensemble complet de mesures pour les personnes touchées par le coronavirus, en plus de celles approuvées par le gouvernement, y compris la prolongation du moratoire sur le capital pour le versement de l’hypothèque à 12 mois. et, également, le moratoire de six mois sur les prêts à la consommation pour les clients privés touchés par Covid-19.

