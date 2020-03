Bankia et Haya Real Estate lancent une campagne de 1 600 logements avec des remises

Bankia et Haya Real Estate ont lancé une campagne et mis en vente plus de 1 600 logements, dont plus de 1 000 à moins de 70 000 euros, et 1 100 propriétés uniques (locaux commerciaux, bureaux, entrepôts et terrains) avec des réductions allant jusqu’à 40%.

L’offre est complétée par plus de 750 garages et entrepôts, pour lesquels la campagne ajoute un total de 3 500 propriétés, qui sont situées principalement dans les capitales provinciales, les villes dortoirs et les petites villes.

Aux acheteurs intéressés par cette campagne, dont les offres dureront jusqu’au 30 avril, mais nécessitent un financement, Bankia propose des prêts hypothécaires à des conditions compétitives, sans appliquer de commissions à ceux qui ont leurs prélèvements.

La plupart des logements sont concentrés dans la Communauté de Valence, dépassant les 390 propriétés proposées. En Andalousie, plus de 380 logements ont été sélectionnés; à Murcie, 290; et en Catalogne, 250.

Quant aux propriétés uniques, elles comprennent plus de 500 locaux commerciaux et bureaux, 100 entrepôts industriels et 530 étages à différents degrés de développement. Sur le total, plus de 400 sont situés dans la Communauté de Valence, 150 en Andalousie et en Catalogne, respectivement, et 100 à Murcie.

Les personnes intéressées peuvent organiser une visite des propriétés dans les bureaux du réseau de succursales de l’entité ou sur le site Web lui-même, ainsi que dans les bureaux de Haya Real Estate.

La semaine précédente, Liberbank et Haya Real Estate ont lancé la campagne “ Casa Pedida, Casa Concedida ” avec une sélection de 2000 propriétés à vendre, y compris des maisons, des espaces de garage et des salles de stockage, situées entre les capitales provinciales et d’autres petites villes. . Ils seront disponibles jusqu’au 30 juin.

39% de l’offre est concentrée dans les maisons, quelque 780 maisons pouvant être achetées avec une remise allant jusqu’à 70%, et d’autres conditions avantageuses telles que l’obtention jusqu’à 100% de la valeur de la maison en financement, ainsi que toutes les dépenses dérivées de l’achat et de l’hypothèque. De plus, et remplissant les conditions, les intéressés peuvent disposer de 5 000 euros supplémentaires pour le mobilier de la maison.

Par emplacement, la plupart des propriétés sont situées en Castilla-La Mancha (71%), suivies par la Cantabrie et l’Estrémadure. En fait, Tolède, Ciudad Real et Albacete sont les provinces avec le plus de propriétés à vendre.

