Bankia et la Fondation Bancaja octroieront 400 000 euros à des projets d’action sociale dans la communauté valencienne

Bankia et la Fondation Bancaja ont lancé le «XVIII Appel à la Fondation ONG Bancaja-Bankia Coopera», pour attribuer 400 000 euros à des projets d’action sociale dans la Communauté de Valence.

La banque a expliqué que ces initiatives doivent être développées dans le domaine de l’exclusion sociale et de la coopération internationale au développement, intégrer la participation citoyenne et œuvrer pour éliminer la pauvreté et la marginalisation sociale.

L’appel se concentre sur les groupes qui se trouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité dans la Communauté de Valence (chômeurs de longue durée, familles sans ressources et enfance, sans-abri et immigrants, personnes dépendantes et population carcérale et ex-carcérale), ainsi que dans la population des pays en développement.

Jaime Casas, directeur général de Bankia Territorial à Valence et Castellón, a déclaré que «nous lançons une initiative que nous menons avec la Fondation Bancaja et qui s’adresse à toutes les ONG de la Communauté de Valence qui travaillent pour améliorer la qualité de vie des personnes menacées d’exclusion sociale, promotion de l’emploi et de la formation et promotion du développement rural dans la région ».

Pour sa part, Rafael Alcón, président de la Fondation Bancaja, a déclaré qu ‘«il est très motivant de visualiser, à travers les projets soutenus par cet appel que nous menons avec Bankia, le puissant travail mené par les entités sociales de la Communauté valencienne. Un travail qui contribue à réduire les inégalités sociales tant dans notre environnement immédiat que dans les pays plus éloignés qui ne disposent pas de notre système de garantie sociale. »

La demande d’aide ne peut excéder 15 000 euros ou dépasser 75% du coût total du projet.

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur demande par voie électronique via un formulaire en ligne disponible sur le site Web de la Fondation Bancaja. Vous pouvez également consulter toutes les informations et les bases complètes de l’appel sur le site de Bankia en Acción.

