Bankia étudie le maintien des paiements aux fournisseurs

Bankia étudie le maintien de la rémunération des services fournis par ses fournisseurs et actuellement inactifs, partiellement ou intégralement, selon les accords commerciaux en vigueur, dans le but de garantir un emploi “maximum”.

Comme indiqué par l’entité dans un communiqué, elle a déjà contacté ces prestataires, qui doivent maintenir les conditions de travail du personnel qui fournit le service à Bankia pendant la durée de la crise actuelle des coronavirus.

L’objectif de l’entité est d’alléger la charge financière pesant sur ses fournisseurs et, en particulier, les plus vulnérables, tels que les petites et moyennes entreprises (PME) et les travailleurs indépendants.

«Grâce à cette initiative, nous espérons mettre notre grain de sable pour préserver l’emploi et collaborer pour alléger le coût social de cette crise. Dans tous les cas, ces mesures seront priorisées et analysées individuellement », explique la banque.

En revanche, la direction des Services et des Achats prendra prochainement contact avec l’ensemble des responsables Bankia chargés de la gestion et de l’approbation des factures fournisseurs, dans le but de leur demander d’être particulièrement vigilants pendant la durée de cette crise afin d’accélérer la les paiements sous votre responsabilité, en collaborant pour résoudre tout incident le plus rapidement possible et dans le but que les prestataires reçoivent leurs paiements dans les plus brefs délais.

