Bankia obtient 94 millions d’euros entre janvier et mars

Bankia a réalisé un bénéfice net de 94 millions d’euros entre janvier et mars de cette année, soit 54% de moins que les données de la même période en 2019.

Cette baisse est une conséquence de l’avancée des provisions pour faire face aux éventualités éventuelles découlant de la situation causée par le coronavirus.

Concrètement, au cours du trimestre, l’entité a constitué une provision extraordinaire de 125 millions d’euros, dans le but de renforcer «encore plus» le bilan et ainsi de disposer d’une «flexibilité maximale» pour répondre aux besoins financiers des clients, comme rapporté ce mercredi.

Sans cet effet, le bénéfice aurait enregistré une baisse de 11,3%.

De son côté, le résultat avant impôt du trimestre, sans compter la provision extraordinaire, s’établit à 247 millions d’euros, en baisse de 8,2%.

Le président de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a expliqué que l’entité a constitué une provision extraordinaire qui fait doubler le nombre total de provisions.

“L’important est que, malgré cet effort, nous sommes à nouveau en mesure de générer du capital au cours du trimestre, et Bankia a aujourd’hui les niveaux de solvabilité les plus élevés au sein des banques espagnoles”, a-t-il souligné.

“A court terme, nous allons faire face à des moments encore complexes, dans lesquels l’évolution de la pandémie sera très décisive. Mais nous devons commencer à préparer la sortie de cette crise et le faire avec détermination car l’avenir n’est pas écrit, nous l’écrivons. L’avenir est construit par nous tous », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le PDG de Bankia, José Sevilla, a souligné les solutions financières adoptées par le gouvernement contre Covid-19, bien qu’il ait expliqué que Bankia voulait aller plus loin avec le lancement de un ensemble de mesures “complet” pour soutenir un plus grand nombre de familles et d’entreprises.

En ce sens, l’entité a prolongé le moratoire hypothécaire jusqu’à 12 mois et la période de grâce pour les prêts personnels à la consommation jusqu’à six mois.

Jusqu’à présent, Bankia a reçu plus de 19 400 demandes de moratoire hypothécaire, tandis que les demandes d’opérations de consommation ont atteint 14 100.

S’agissant des entreprises, l’entité participe activement au programme de garantie conçu par le gouvernement à travers l’Institut officiel du crédit (ICO) et traite les demandes de quelque 7 320 millions d’euros de prêts et de comptes de crédit.

Malgré l’environnement actuel du fait de l’impact du Covid-19, Bankia a placé la marge brute à 823 millions d’euros, affichant une augmentation de 1,1% du taux interannuel et de 17,7% sur le trimestre par rapport à la clôture. de 2019. En outre, la marge nette avant provisions a augmenté de 1,2% au cours de la dernière année.

Cependant, l’impact enregistré par la courbe des taux d’intérêt se reflète dans la marge d’intérêts du trimestre, qui s’établit à 458 millions d’euros (-8,7%), à laquelle s’ajoute la contribution plus faible des portefeuilles à revenu fixe d’ALCO et des intérêts douteux.

Du côté des dépenses, les charges d’exploitation s’élèvent à 461 millions d’euros et progressent de 1,1% par rapport au premier trimestre 2019, ce qui place le ratio d’efficacité à 56,1%. Si les dépenses sont liées au total des actifs pondérés (APR) de la banque au cours de l’année écoulée, le taux est de 2,38%, par rapport à la moyenne du secteur, qui s’établit à 3,55%.

De même, les actifs bruts non performants (NPA) s’élevaient fin mars à 8 234 millions d’euros, ce qui représente 1,4% de moins qu’en décembre 2019 et place le taux à 6,3% des risques totaux du groupe.

De leur côté, les actifs nets non performants ont baissé de 3,2% sur le trimestre et leur taux est tombé à 3,2% des risques.

La gestion des risques au cours du trimestre a réduit le taux de défaut à 4,9%, soit dix points de base de moins qu’à la fin de 2019, tandis que la réduction par rapport au premier trimestre de 2019 est de 130 points de base . Parallèlement, le taux de couverture atteint 55,3%, soit 1,3 point de pourcentage au-dessus du niveau enregistré au trimestre précédent.

De même, malgré l’impact de Covid-19, les prêts clients bruts ont clôturé le premier trimestre de l’année à 121 029 millions d’euros, 0,3% de plus qu’à fin 2019. Sans tenir compte des actifs douteux ou des acquisitions temporaires, le crédit client brut enregistre une hausse de 0,4%.

Bankia a souligné que, pour un autre trimestre et malgré l’effort consenti dans les provisions par le Covid-19, elle a réussi à maintenir le leadership en matière de solvabilité parmi les grandes banques espagnoles, après avoir clôturé en mars avec un ratio de fonds propres CET1 “ entièrement chargé ” les gains en capital souverains latents à la juste valeur) de 12,92%, «bien au-dessus» des exigences réglementaires, et représente une avance de sept points de base au cours du trimestre.

En mars 2020, la «phase in» CET1 était de 13,98% et le capital total, 17,73%. Ces niveaux représentent un excédent de capital par rapport aux exigences minimales du SREP de 560 points de base et 498 points de base au niveau de solvabilité total, respectivement.

Bankia a souligné qu’elle s’est adaptée au nouvel environnement de relations avec ses clients, en raison de la situation actuelle, avec rapidité et flexibilité et a donné un coup de pouce à ses canaux numériques afin de renforcer le service client, bien qu’elle ait maintenu 90 % du réseau d’agences ouvertes pour continuer à fournir le service aussi normalement que possible et avec le moins de risques pour les utilisateurs et les professionnels de la banque. Parallèlement, les équipes et processus de cybersécurité ont été renforcés.

À la fin du premier trimestre de cette année, les clients numériques de Bankia représentent 55,3% du total. De même, les ventes via les canaux «en ligne» de l’entité ont atteint 40,2%, alors qu’elles étaient de 23,5% au cours de la même période de 2019.

