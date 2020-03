Bankia signe un accord avec la Fondation Iluro pour soutenir des programmes dans le Maresme

Bankia a signé un accord avec la Fondation Iluro pour lequel elle soutiendra avec 85 000 euros des projets sociaux, environnementaux et culturels dans la région d’El Maresme (Barcelone).

La banque a précisé que cette contribution est supérieure de 42% à l’élément alloué par l’entité financière en 2019.

L’accord a été signé entre le directeur de la Bankia Territorial en Catalogne, Miguel Capdevila; la directrice du secteur Maresme Sur de Bankia, Berta Blancafort; le président de la Fundació Iluro, Pere Carles i Subirà, et la directrice de la Fundación Iluro, Marta Ibarz.

Bankia a expliqué que cette alliance comprend la mise en œuvre de l ‘«Appel à l’action sociale 2020» avec lequel il est destiné à soutenir financièrement les projets d’associations et d’entités sociales du Maresme qui développent leurs activités dans la région.

Cet appel se concentre sur la promotion de l’emploi, le développement local et les projets d’impact social dans la région qui contribuent à améliorer la qualité de vie des chômeurs, des personnes handicapées ou menacées d’exclusion sociale.

Bankia et Fundació Iluro prévoient d’organiser un appel environnemental dans le but de promouvoir une série de projets qui soutiennent la lutte contre l’urgence climatique dans la région.

Miguel Capdevila, directeur général de Bankia Territorial en Catalogne, a déclaré que «la signature de cet accord avec la Fondation Iluro souligne l’engagement que nous avons à Bankia avec la région du Maresme et son tissu associatif. Cette année, nous avons augmenté de plus de 40% la contribution que nous consacrons à la Fondation avec l’objectif commun de contribuer au progrès de la région à travers notre soutien aux activités sociales, culturelles et environnementales. »

Pour sa part, Pere Carles i Subirà, président de la Fundació Iluro, a déclaré que «la collaboration de Bankia est une bonne occasion pour la Fondation Iluro d’atteindre plus de ressources et de développer plus d’activités dans la région du Maresme à partir de trois grandes lignes d’action, sociales, culturelles et environnementales ». “Nous sommes très heureux car la relation avec Bankia a toujours été très bonne et cela profite à la ville et à ses habitants.”

