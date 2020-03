Bankia souligne le rôle des banques dans cette crise

Le président de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a fait savoir à son personnel qu’il était temps de montrer à la société à quel point les opérations bancaires sont «importantes et nécessaires» en temps de crise comme l’actuelle.

L’un des principaux défis auxquels les banques doivent faire face depuis longtemps est celui de la mauvaise réputation, notamment à la suite de la crise financière de 2008, qui a conduit au sauvetage avec des deniers publics d’une grande partie du secteur financier espagnol.

Le nombre élevé de litiges et l’idée qu’ils n’ont pas agi de manière responsable dans l’exercice de leur activité, mais en pensant à leur propre entreprise, sont d’autres facteurs qui ont détérioré la réputation des entités.

Pour faire face à cette mauvaise perception, les banques ont lancé différentes initiatives sociales et continuent d’essayer de transférer aux citoyens le rôle du secteur dans le développement de l’économie et le progrès de la société.

À l’heure actuelle, avec le décret de l’état d’alarme en Espagne dérivé de la crise sanitaire provoquée par l’expansion du coronavirus Covid-19, la banque joue un rôle fondamental, en particulier pour sa capacité à alléger la charge financière des personnes et les entreprises qui subissent une baisse significative de leurs revenus et même l’arrêt de leurs activités.

Dans la lettre, Goirigolzarri reconnaît que cette crise “a et aura sans aucun doute des effets très négatifs, non seulement sur la santé des personnes, les plus importantes et les plus graves, mais aussi sur l’économie des familles, des entreprises et de tout le pays ».

En ce sens, le banquier estime que les banques peuvent profiter de ce moment pour démontrer le rôle du secteur. “Nous pouvons et nous devons le faire, non seulement avec les décisions que nous adoptons de l’entité, mais à travers les comportements personnels de chacun d’entre nous dans notre relation avec les clients”, a déclaré le personnel dans la lettre.

