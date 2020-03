Bankinter autorisera le report des versements hypothécaires

Bankinter a décidé d’aller au-delà du moratoire hypothécaire mis en place par le gouvernement pour faire face à l’impact de Covid-19, avec l’ajournement du paiement du principal sur les prêts hypothécaires de clients qui ne satisfont pas aux exigences de l’arrêté royal mais sont dans les hypothèses des groupes vulnérables.

L’entité a expliqué qu’avec cette mesure, elle entend faciliter la liquidité pour les économies familiales dans l’environnement actuel généré par le coronavirus, qui sera initialement appliquée pour une période de quatre mois, mais peut être prolongée jusqu’à 12 mois dans les cas nécessaires.

L’absence de versement de capital sera applicable aux salariés sans emploi concernés par un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE), ainsi qu’aux professionnels, indépendants ou salariés de secteurs dont l’activité est paralysée par des mesures extraordinaires, mais qui ne satisfont toujours pas aux exigences applicables au moratoire hypothécaire établi par le pouvoir exécutif.

Les bénéficiaires de cette mesure de soutien financier paieront moins de mensualités sur leur hypothèque, puisque la partie correspondant au capital sera soustraite du versement mensuel. “Cela peut réduire considérablement le montant”, explique la banque.

Bankinter a également communiqué qu’à partir de ce mercredi même les lignes de prêts aux entreprises avec garanties adossées à l’État sont activées, dont la première tranche d’un montant de 20 000 millions d’euros a été approuvée hier en Conseil des ministres.

“Toutes les entreprises clientes qui répondent aux exigences du décret peuvent désormais demander que leurs crédits soient couverts par ces garanties publiques, ce qui entamera le processus de cette procédure”, précise-t-il.

Cette première tranche de garanties approuvée par le gouvernement, qui s’inscrit dans une ligne d’un montant total de 100 000 millions d’euros, couvrira 80% des nouveaux prêts et renouvellements pour les indépendants et les PME, auxquels la moitié de la première tranche sera affectée; et 70% des nouveaux prêts seront garantis pour le reste des entreprises et 60% dans les renouvellements effectués par ces dernières.

La mesure est rétroactive depuis le 18 mars, date à laquelle le paquet de mesures économiques est entré en vigueur, de sorte qu’elle garantira l’octroi de nouveaux prêts et tous les renouvellements avec une validité égale à la durée accordée par l’institution financière et un maximum 5 ans.

