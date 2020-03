Bankinter lance le Bankinter Protection Fund

Bankinter a lancé le Bankinter Protection Fund, qui intègre un mécanisme qui protège jusqu’à 90% de la valeur liquidative maximale atteinte par le fonds depuis son lancement. L’entité présidée par Pedro Guerrero a également indiqué que de cette manière, le capital est couvert par la limite susmentionnée.

Il s’agit d’un fonds mixte mondial, conçu pour les investisseurs à la recherche d’un investissement à moyen-long terme dans un portefeuille diversifié, mais avec un risque limité.

Le fonds affectera au moins 30% de ses actifs à la liquidité, c’est-à-dire à ces actifs conservateurs à très court terme, et investira au maximum 70% dans un portefeuille diversifié en actions et en titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds est basé sur un système de gestion systématique, par lequel dans les moments boursiers haussiers, l’exposition aux actifs boursiers et à revenu fixe est augmentée et elle est réduite lorsque l’évolution est baissière, donnant plus de poids à l’investissement en actifs de liquidité.

Bankinter s’appuie sur l’expérience de JP Morgan, l’une des plus grandes banques d’investissement au monde, car le fonds est géré par J.P. Morgan Mansart Management Limited, une filiale de l’entité susmentionnée.

Le fonds est géré activement, selon le principe d’une gestion stricte des risques. Investissez dans les ETF (Exchange Traded Funds) et les futures sur indices boursiers.

Bankinter commercialisera exclusivement le Bankinter Protection Fund en Espagne et au Portugal. À l’échelle mondiale du risque dans les produits d’investissement, qui varie de 1 à 7, ce produit d’investissement a un niveau 3.

La souscription initiale minimale pour contracter ce fonds est de 100 euros. Il a également des frais de gestion maximum de 0,51% et des frais de distribution de 1%.

Le système de protection repose sur un contrat financier qui fait office de couverture que le fonds Bankinter Protección a signé avec JP Morgan Securities PLC. Ainsi, si le marché tombe en dessous du niveau de protection, l’entité susmentionnée s’engage à fournir le niveau de protection convenu au fonds.

Dans ce fonds, JP Morgan est le fournisseur de la protection du capital, qui est consolidée quotidiennement et qui, en tout cas, n’est pas une garantie bancaire.

