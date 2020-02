Banque d’investissement: les revenus sont à leur plus bas niveau depuis 2008

La crise majeure banque d’investissement le monde a continué en 2019, ramener les revenus au niveau le plus bas depuis 2008. Avec un total de 147,5 milliards, la baisse des revenus enregistrée par les divisions de commerce et d’investissement des 12 plus grandes banques mondiales de ce secteur a été de 4%. C’est ce qui ressort des données collectées par Coalition et initialement rapportées par le Financial Times.

C’est notamment l’activité de bourse qui a subi le plus durement touché, avec des revenus en baisse de 10% à 41,1 milliards de dollars (en combinant les 12 institutions prises en considération). La banque d’investissement a vendu à elle seule 3% du chiffre d’affaires à 40,2 milliards; tandis que celui du négoce de produits à revenu fixe a récupéré 3% à 66,2 milliards de dollars.

Que s’est-il passé?

Le coup porté aux revenus liés à commerce dans les actions, cela peut sembler inhabituel, si vous pensez que la performance des actions a été très positive en 2019. Deuxième Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, l’une des raisons de ces chiffres est la croissance régulière de “investissement passif»Qui caractérise les fonds dans lesquels les titres ne sont pas activement choisis par une équipe, mais suivent fidèlement la composition, par exemple, d’un indice prédéfini.

Cela “a contribué à créer une disparité entre le cours des actions et les bénéfices liés aux actions”, car l’augmentation de la richesse détenue dans des paniers d’actions plutôt que dans le négoce actif diminue la possibilité de percevoir des commissions pour les banques.

D’autres éléments de l’explication résident dans le paysage réglementaire qui a fait son chemin en Europe avec l’entrée en vigueur de Mifid II, qui a poussé les commissions vers le bas, augmentant les obligations de transparence envers les clients. À cela s’ajoute une concurrence croissante dans le secteur commercial par des sujets extérieurs au monde bancaire traditionnel.

Selon la Coalition, rien ne suggère que cette tendance puisse s’inverser dans un avenir proche: “Les revenus des banques d’investissement semblent s’être stabilisés au cours des deux dernières années et nous nous attendons à ce qu’ils restent à ces niveaux à court terme”, a déclaré le directeur de recherche. Amrit Shahani.

Pour l’instant, la réponse des banques s’est concentrée principalement sur le front de la maîtrise des coûts. L’année dernière, ce qui s’est traduit par le plus grand volume de licenciements dans le secteur des banques d’investissement depuis 2012 (l’année où la Coalition a commencé à suivre les données). Le personnel de ces divisions a été réduit de 6% avec 2 900 licenciements au total.