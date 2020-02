Banque privée: de l’AIPB un master pour les jeunes diplômés

Une journée d’orientation se tiendra à Milan le jeudi 5 mars, au siège de l’AIPB (Association italienne de banque privée), via San Nicolao 10, au cours de laquelle premier master de troisième cycle en banque privée et gestion de patrimoine (www.master.aipb.it) une nouvelle initiative conçue pour les jeunes diplômés et étudiants de premier cycle.

La journée portes ouvertes comprend trois moments distincts, un le matin (de 10h00 à 11h30) et deux l’après-midi (de 14h30 à 16h00 et de 17h00 à 18h30) au cours desquels les opportunités, les caractéristiques et les spécificités du programme seront présentées.

Le Master s’adresse aux jeunes afin qu’ils puissent s’appuyer sur l’expérience de l’industrie financière, de la haute académie la technique économique et financière et des différentes leçons prévues, les compétences transversales nécessaires à l’avenir.

Le Master fournit la préparation nécessaire pour entreprendre une carrière dans le domaine du conseil financier. Le cours est conçu conformément aux récentes dispositions réglementaires européennes sur le conseil en investissement.

Les candidats inscrits doivent répondre aux exigences suivantes et être:

Les jeunes diplômés au master en économie ou ingénierie de gestion avec une note minimale de 99/110

Undergraduates au master en économie ou en ingénierie de gestion qui a terminé tous les examens avant le début du master (4 mai 2020) avec une note moyenne qui permet d’atteindre la note finale minimale d’au moins 99/110 et d’obtenir un diplôme d’ici 2020

Né pas avant 1993 (inclus)

La figure professionnelle du banquier privé exige un juste équilibre entre compétences techniques, mise à jour et préparation constantes, combinées à des compétences relationnelles, à partir d’un dévouement et d’une passion profonds.

Aujourd’hui, ils sont environ 16 000 banquiers privés en Italie avec unâge moyen de 49 ans (source AIPB).

“Le banquier privé est un beau métier – déclare-t-il Silva Lepore, directrice scientifique du Master AIPB – très varié et nécessitant un grand professionnalisme et une sensibilité relationnelle. La Banque Privée comprend également tous les secteurs fonctionnels à la réalisation de services destinés au Client Privé, et pas seulement à la profession de Banquier Privé en soi.

Les banques investissent dans la gestion d’actifs individuels et la gestion de patrimoine. Pour ceux qui aiment le monde de l’investissement et aspirent à jouer un rôle constructif et critique dans ce secteur, rejoindre le Master facilitera la réalisation de leurs envies et assurera une formation de haut niveau accompagnée d’une approche du monde du travail à travers le stage. Le projet de Master AIPB conçu et mis en œuvre par l’Association est né avec la motivation de créer un parcours de formation qui correspond aux besoins réels de l’industrie. “

Le Maître en aura un durée de huit mois avec fréquentation à temps plein. Le plan d’étude est divisé en deux mois de cours en classe suivis de six mois de stages rémunérés dans les 25 instituts financiers associés à l’AIPB qui ont rejoint l’initiative.

Le personnel enseignant est composé de: professeurs d’université de prestigieuses universités italiennes, professionnels du secteur faisant autorité, représentants du secteur de la banque privée, gestionnaires d’actifs nationaux et internationaux, représentants du monde italien de la Fintech, PDG et fondateurs de startups, représentants d’institutions de direction et contrôle du secteur financier (Consob, Banca D’Italia, Ivass, MEF).

Le programme, très innovant dans son approche, comprend à la fois des questions de culture technique et d’entreprise et de finance comportementale et se concentrera sur l’évolution des services et des instruments financiers des plus traditionnels aux plus avancés technologiquement, des solutions numériques et des Fintech connectées à la banque privée.