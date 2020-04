Banques: baisse des taux de dépôt, l’Italie en amont

Alors que les Européens paniqués déplacent leur argent dépôts et d’autres instruments plus liquides, les grandes banques européennes continuent de baisser leurs taux d’intérêt. Il y a cependant quelques exceptions,

Les experts expliquent cela dans une analyse raisin sec, une fintech et un marché paneuropéen pour les produits d’épargne et d’investissement en ligne actifs en Europe, selon lesquels «les institutions européennes recherchent des financements, accueillent le désir croissant de liquidité des consommateurs et offrent des taux d’intérêt plus élevés – par exemple via les plateformes de compte dépôt international “.

Seule l’Italie s’oppose à la tendance à la baisse imparable

Malgré la baisse généralisée des taux d’intérêt de détail en Europe entre janvier et février, les dernières données de la Banque centrale européenne montrent que L’Italie pousse le taux moyen de la zone euro à la hausse. L’Italie progressant de 28 points de base par rapport au mois dernier, le taux de dépôt moyen pouvant aller jusqu’à 1 an dans le pays est désormais de 1,42%, le seul marché de la zone euro à dépasser 1%.

la Allemagne, avec une moyenne toujours de 0,15%, continue de montrer une légère tendance à la hausse, tandis que Espagne, France et Royaume-Uni glissé respectivement de -1, -2 et -4 points de base.

Le taux moyen de l’Espagne, égal à 0,01%, a désormais dépassé celui de l’Irlande, qui enregistre la moyenne la plus faible d’Europe, parmi tous les pays dans les données de la BCE.

Raisin étudié les taux d’intérêt les plus élevés sur les dépôts à 1 et 3 ans dans neuf pays de la zone euro et dans six pays hors zone euro. Selon les données fintech les plus récentes (deux mois plus récentes que les données de la BCE), les taux les plus élevés en Allemagne ont augmenté de plus d’un tiers depuis la mi-février et atteignent désormais jusqu’à 1,05% en moyenne pour les dépôts à 1 an et 1,14% pour les dépôts à 3 ans. Les taux les plus élevés aux Pays-Bas ont également augmenté depuis le début de 2020, quoique de façon moins spectaculaire.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les taux les plus élevés sont en baisse, l’Irlande atteignant un nouveau creux de 0,07% depuis mars. Au Royaume-Uni, les taux les plus élevés, bien qu’en augmentation par rapport au mois dernier, sont toujours inférieurs à 1,60% (1 an) et 1,92% (3 ans) en janvier 2020.

Dans l’intervalle, après des mois de stagnation, l’Espagne et l’Italie ont connu un changement qui pourrait refléter l’impact dévastateur de la pandémie sur l’économie de chaque pays. L’Espagne et l’Italie ont toutes deux connu une augmentation des meilleurs taux à trois ans.

Aucun allégement pour les entreprises sur le marché européen des dépôts

La moyenne de la zone euro pour les taux d’intérêt des entreprises a démarré 2020 avec une baisse de 7 points de base, pour reculer encore de 5 points de base en février, selon les dernières données de la Banque centrale européenne.

À travers l’Europe occidentale les entreprises paient en moyenne leurs dépôts, avec des taux inférieurs à zéro, à l’exception du Portugal, où le rendement moyen des dépôts des entreprises n’est cependant que de 0,05%.

L’Allemagne n’a pas connu la même hausse des taux d’intérêt des entreprises que celle des taux de détail dans le pays. L’Allemagne et l’Espagne proposent en moyenne les offres de dépôt de sociétés les plus basses de la zone euro avec un taux d’intérêt de -0,25%. Italie avec -0,23% et les Pays-Bas avec -0,17% ne sont pas loin au-dessus.

Dans six autres pays, les taux d’intérêt des sociétés sont égaux ou inférieurs à un dixième de point de pourcentage. Seules la Finlande (0,25%), l’Estonie (0,27%), la Grèce (0,35%) et Malte (0,83%) ont maintenu les taux d’intérêt des entreprises au-dessus d’un quart de point de pourcentage.