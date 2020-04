Banques d’affaires: pour Oliver Wyman, la crise des coronavirus réinitialisera les bénéfices

14 avril 2020, par Alberto Battaglia

Les profits des banques d’affaires pourraient au mieux tomber à zéro suite à l’impact de la crise des coronavirus. Dans le pire des cas, il y aurait une baisse de 250% égale à la valeur de 10 trimestres, soit 4 de moins que l’impact subi par le secteur après la crise de 2008.

C’est ce que le cabinet de conseil en gestion a calculé Oliver Wyman en collaboration avec Morgan Stanley dans son dernier rapport, intitulé “Steering Through The Next Cycle”.

La bonne nouvelle pour le secteur est les réserves de capital accumulées dans le passé pour faire face aux chocs et accroître la résilience. La mauvaise nouvelle, c’est que la rentabilité n’a jamais été aussi basse au seuil d’une criseet l’impact sur les résultats peut révéler des faiblesses structurelles dans certains modèles économiques. L’analyse du rapport suggère en effet que tout au long du cycle économique, certaines banques peuvent offrir des rendements inférieurs à 5%, bien en deçà des 10% requis par les investisseurs.

Comme au lendemain de la crise de 2008, une nouvelle consolidation du secteur bancaire pourrait donc être nécessaire par le biais de fusions et d’acquisitions: ce sont des interventions capables d’augmenter la robustesse des institutions dans des scénarios comme ceux actuels.

Oliver Wyman souligne des défis tels que celui du changement climatique qui, selon le rapport, pourrait générer jusqu’à 3 points de pourcentage de RoE [un indicatore di redditività, Ndr.] de différence entre les différentes banques, pour arriver à l’agression des fintechs, qui attirera encore 60 à 120 milliards de capitaux nets dans les 3 ou 5 prochaines années.

“En termes structurels et prospectifs, l’ampleur et la nécessité d’investir dans la technologie continuent d’être les facteurs clés pour assurer la rentabilité de l’activité Corporate and Investment Banking”, a-t-il déclaré. Claudio Torcellan, partenaire et directeur des services financiers Europe du Sud-Est d’Oliver Wyman, «la compression des revenus et des marges résultant de la crise pourrait pousser les banques européennes à unir leurs forces pour contrer le pouvoir des banques américaines, également face au probable soutien politique et institutionnel à la consolidation compte tenu des énormes ressources publiques mises en place pour contrer la crise “.

