Banxico et le Trésor refinancent la dette publique de 58 448 millions de pesos

Le Trésor a échangé des obligations M venant à échéance le 11 juin de cette année, pour la Certification du Trésor fédéral (Cetes), pour un montant de 53 448 mp en termes de 307, 335 et 363 jours.

«Cette opération visait à répondre à la demande née d’instruments à plus longue échéance, à diminuer les amortissements de l’année 2020 et à améliorer la liquidité du marché de la dette locale, offrant aux investisseurs une gamme plus large d’alternatives pour rééquilibrer leur portefeuilles », a déclaré le SHCP dans un communiqué.

Ce mouvement, a ajouté l’agence, s’est fait sans encourir de dette supplémentaire.

La banque centrale, en revanche, a échangé 5 000 millions de pesos de l’obligation de même échéance.

Lundi de cette semaine, le Trésor a annoncé la réduction des montants à proposer aux enchères Obligations et Udibonos, ainsi qu’une augmentation des montants des enchères Cetes et Bondes D.

