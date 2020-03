Banxico va de l’avant et réduit son taux d’intérêt à 6,50%

Banxico a déclaré que le conseil de direction avait décidé à la majorité de réduire l’objectif de 50 points de base à un niveau de 6,5% contre 7%. Un membre a voté pour réduire l’instrument à 6,75%.

“Le conseil de direction prendra les mesures nécessaires sur la base des informations supplémentaires, de manière à ce que le taux de référence soit compatible avec la convergence ordonnée et soutenue de l’inflation générale vers l’objectif de la Banco de México à terme dans le la politique monétaire de fonctionnement “, a rapporté Banxico.

En ce qui concerne l’inflation, Banxico a estimé que la tendance de l’inflation restera dans la cible de 3 +/- 1 point de pourcentage.

“Dans l’horizon dans lequel la politique monétaire opère, elle pourrait être plus lente et présenter des risques importants, à la baisse comme à la hausse”, indique le document.

La semaine dernière, dans le cadre de la 83e Convention bancaire, le gouverneur de Banxico, Alejandro Díaz de León, a déclaré qu’il n’allait pas faire avancer la décision de politique monétaire comme ses pairs l’avaient fait aux États-Unis.

“La plupart des banques centrales ont respecté le calendrier. Nous continuons à identifier les éléments, cela a changé rapidement et vertigineusement. Nous allons rassembler toutes les informations nécessaires à notre décision de politique monétaire », a-t-il déclaré lors de la convention bancaire tenue à Acapulco.

Suite à la décision de la banque centrale, le peso est resté face au dollar à 24,19 unités.

Le taux de change n’a pas réagi de manière significative à la baisse des taux de Banxico. Tout semble indiquer que l’écart de taux n’est plus aussi pertinent qu’auparavant et d’autres facteurs, tels que l’incertitude et la possibilité d’une récession, déterminent le prix du peso.

