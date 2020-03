Barclays: S&P 500 à 3 000 en fin d’année

1 mars 2020, par Alberto Battaglia

Au lendemain de la correction la plus rapide de l’histoire de Wall Street (parmi celles qui ont annulé au moins 10% de la capitalisation) la banque britannique Barclays a mis à jour les objectifs pour la fin de l’année du S&P 500. Le principal indice boursier devrait atteindre 3 000 à la fin décembre, contre une prévision précédente de 3 300. Par rapport aux niveaux actuels, cela impliquerait une augmentation d’environ 3% pour le S&P 500.

“Même si le coronavirus est complètement maîtrisé en peu de temps, les répercussions du choc de l’économie chinoise, qui s’est déjà produit, ne seront pas de peu d’importance pour le reste du monde”, a écrit le responsable actions et dérivés de Barclays. , Maneesh Deshpande. Étant donné que le marché boursier américain est très proche de l’objectif de fin d’année, Barclays estime “qu’il est trop tôt pour acheter à la baisse … les répercussions de Covid-19 seront probablement très préjudiciables ou modérément préjudiciables”.

La correction subie par les bourses, selon Deshpande, justifie toutes ces mises en garde: “L’ampleur de la baisse de l’activité économique suit le scénario plus sévère esquissé par nos économistes”, a expliqué Deshpande.

Encore plus pessimiste que les collègues de Goldman Sachs estiment, Barclays estime que non seulement les bénéfices des entreprises américaines n’augmenteront pas en 2020, mais qu’ils diminueront de 2% pour un total de 162 $ de bénéfice par action. La moyenne des analystes élaborés par Refinitiv n’est pas aussi sombre: une augmentation d’Eps est attendue pour les sociétés de Wall Street de 7,7%.

Les chances d’un futur rebond

Selon le professeur Jeremy Siegel, de la prestigieuse Wharton School, le coup économique du coronavirus durera un an – détenant jusqu’à 30% des bénéfices des entreprises. Après cette phase, les marchés devraient se redresser, a déclaré Siegel dans un entretien avec CNBC. Les chances d’un rebond seraient “très élevées” au cours des 2 prochaines années: “Je vois cette situation comme un choc d’un an et la reprise pourrait alors être extrêmement vigoureuse”.

