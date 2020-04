Battez-vous pour votre franchise

Nous vous présentons un nouveau défi qui, nous l’espérons, nous aidera tous à traverser cette période difficile ensemble.

La plupart des propriétaires d’entreprise ont l’impression que nous avons collectivement chassé une falaise. L’économie était excellente, les gens étaient optimistes et les perspectives générales étaient très bonnes. Je suis sûr que la plupart d’entre vous se souviennent à quel point il était difficile d’embaucher de bons membres du personnel il y a quelques mois à peine, car le marché du travail était si fort. Maintenant, nous venons d’avoir le plus grand nombre de déclarations de chômage d’une seule semaine de l’histoire.

Je suis coach exécutif pour de nombreux franchiseurs et propriétaires de franchise à travers le monde. Habituellement, les tragédies sont localisées. J’ai eu de nombreuses conversations au cours des années où la personne à l’autre bout du fil a signalé une catastrophe régionale comme un ouragan ou un tremblement de terre, et nous avons offert notre soutien et nos encouragements. Mais lors d’un appel Zoom avec un client en Australie il y a quelques jours, ils subissaient exactement la même crise que nous sommes ici au Colorado. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que nous sommes vraiment tous dans le même bateau.

Lorsque nous en arrivons aux peurs du monde réel, la plus grande question que j’entends est: «Comment pouvons-nous survivre à cela?» Et c’est alors qu’il est temps de déployer des stratégies de coaching percutantes qui ont un impact immédiat sur les opérations, les personnes et les revenus.

Alors que je coache mes clients, ils partagent avec moi leurs solutions entrepreneuriales à la crise actuelle, et leurs histoires de persévérance et d’innovation m’ont inspiré à faire ma part pour redonner à l’industrie de la franchise que j’aime.

Donc, nous allons travailler ensemble pour traverser cette crise temporaire et aider à sauver autant d’entreprises et d’emplois que possible humainement. Ce que j’ai appris dans ma pratique, c’est que le leadership de toute organisation de franchise est le facteur le plus important de son succès ou de son échec. Plusieurs fois, le coaching peut les aider à voir les choses plus clairement afin qu’ils puissent prendre de meilleures décisions et continuer à lutter contre la diversité.

Présentation: le défi Fight For Your Franchise, un programme de 90 jours pour garder les gens concentrés sur des stratégies positives pour les aider à surmonter le stress et les circonstances négatives qui frappent actuellement les petites entreprises. Je fournirai gratuitement une vidéo hebdomadaire de coaching exécutif, un article et un accès à un podcast pendant 90 jours. L’objectif de ce programme est de sauver des entreprises et des emplois en gardant les propriétaires concentrés et en allant de l’avant.

Vous pouvez également accéder à notre podcast, Franchise Bible Coach Radio Avec Rick et Rob. Mon co-animateur, Rob Gandley, et moi-même présenterons les héros quotidiens de l’industrie de la franchise, qui partageront les meilleures pratiques, les stratégies propriétaires, les conseils et les histoires de leur industrie de la franchise pour aider nos auditeurs non seulement à survivre mais aussi à prospérer. Vous entendrez des franchiseurs et des exploitants de franchises qui innovent de nouvelles façons de faire des affaires dans cet environnement commercial en constante évolution.

Les franchiseurs et les vendeurs de franchise peuvent également s’inscrire pour rejoindre notre “Wall of Fame” pour montrer son soutien à l’initiative, et ils peuvent également demander à être invités sur l’une de nos sessions ou podcasts. Nous pouvons surmonter cela ensemble, et plus nous nous soutenons mutuellement, plus les entreprises seront épargnées.

La première semaine, nous nous concentrerons sur le bon état d’esprit pour naviguer dans les eaux de crise. La première étape du processus consiste à s’assurer que nous ne permettons pas aux pensées, croyances et peurs négatives de conduire notre comportement dans la mauvaise direction. Le programme de 12 semaines aidera tout le monde à rester dans le bon état d’esprit pour tendre vers le succès. Personne ne doit être seul pendant cette crise. Nous serons là chaque semaine pour encourager et guider les participants à travers l’incertitude. Nous nous concentrerons sur l’utilisation d’outils fondamentaux, tels que les objectifs et les indicateurs de performance clés (KPI) pour rester sur la bonne voie et mesurer nos efforts.

Il s’agit d’une initiative gratuite, sans aucune condition, et vous pouvez rejoindre le combat pour votre entreprise de franchise, vos employés et vos clients en cliquant sur le bouton “Rejoindre le combat” sur le site Web (voir les détails ci-dessous) et en entrant simplement votre adresse e-mail pour recevez nos séances de coaching vidéo hebdomadaires gratuites. Le programme débutera le lundi 6 avril et se terminera le 4 juillet par notre célébration du “Jour de l’indépendance contre la pandémie”.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce programme pour votre entreprise:

Rejoignez le défi Fight For Your Franchise dès maintenant sur www.franchisebiblecoach.com en entrant simplement votre adresse e-mail. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Commencez chaque semaine en ouvrant la session de coaching vidéo par e-mail (qui commence le lundi 6 avril). Lisez l’article correspondant, écoutez le podcast correspondant, rejoignez notre groupe Facebook et partagez des idées positives et posez des questions. Prenez des notes et mettez en œuvre les stratégies qui conviennent à votre entreprise. Partagez vos victoires avec nous.

