Baux: les loyers augmentent surtout à Milan. Appartement de deux pièces le type le plus loué

Qui cherche maison a louer à Milan, Rome et Naples doit prendre en compte une augmentation généralisée des loyers à + 2,3% pour les studios, + 1,8% pour les appartements 2 et 3 pièces.

Les chiffres sont ceux élaborés par le Bureau d’études de Tecnocasa qui ont comparé certains indices liés au monde locatif de Milan, Rome et Naples.

L’analyse montre que la plus forte augmentation a été enregistrée à Milan (+ 6,1% pour les appartements d’une pièce, + 4,2% pour les appartements de deux pièces et + 5,3% pour les appartements de trois pièces) même si Capitale milanaise les délais de location sont très courts: 29 jours suffisent pour louer votre bien, 49 à Rome et 43 à Naples pour une durée moyenne de location de 46 jours.

L’enquête révèle que le contrat de location le plus couramment utilisé dans les grandes villes + celui convenu (47,1%), également choisi à Rome pour 69,7%, tandis qu’à Milan et à Naples, le contrat gratuit prévaut, respectivement au 84,1% et 69,7%.

L’appartement de deux pièces est le type le plus loué, en particulier à Milan il dépasse 50%. Quant à la raison du bail, la demande de propriétés à louer il est principalement alimenté par ceux qui ont fait un choix de logement (83%).

L’image de Milan est complètement différente, dans laquelle la concentration de travailleurs non résidents se démarque, représentant 51,4% de ceux qui louent la maison, se classant parmi les plus élevés des grandes villes.