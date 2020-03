BBVA appelle à une coordination entre les autorités et les entreprises contre Covid

Carlos Torres, le président de BBVA, a appelé à une coordination entre les autorités, les superviseurs, les syndicats, les entreprises et la société, pour contenir le coronavirus et lutter contre son impact social et économique.

De plus, il a demandé une responsabilité personnelle pour que tout le monde reste à la maison.

“Il est très pertinent que nous soyons tous très coordonnés, autorités, autorités de surveillance, entreprises et société dans son ensemble, à la fois pour contenir l’épidémie et pour atténuer l’impact social et économique des mesures adoptées”, a déclaré Torres à son arrivée au Palais. Euskalduna de Bilbao, où se tient ce vendredi l’assemblée générale des actionnaires de la banque.

Quelques minutes plus tard, dans son discours au début de la réunion, Torres a répété ce message et a ajouté que tout le monde devrait, “tant que ce n’est pas essentiel”, rester chez lui. “Nous pouvons tous contribuer, et c’est pourquoi je veux profiter de l’occasion pour faire également appel à la responsabilité personnelle que nous avons tous de suivre les instructions et, dans la mesure où cela n’est pas essentiel, de rester chez nous”, a-t-il souligné.

Le dirigeant a également assuré lors de la réunion que, malgré le fait que l’incertitude existante se soit traduite par des baisses importantes des marchés et du cours de bourse de la banque, BBVA part d’une bonne position de rentabilité, de capital et de liquidité pour faire face à la difficultés liées à cette crise.

«Nous avons une banque solide, avec une stratégie différentielle. Ces dernières années, nous avons réalisé de grandes réalisations en nous concentrant sur la numérisation, et en 2019, nous avons réalisé le plus grand bénéfice attribué de la dernière décennie », a souligné Torres.

En ce qui concerne l’impact économique du coronavirus au cours des prochains trimestres, il a indiqué qu ‘«il est encore trop tôt» pour faire des estimations, bien que BBVA Research prédit que, même dans un scénario de reprise en V, la croissance mondiale pourrait être réduite d’environ un demi-point de PIB en 2020.

Pour cette raison, Carlos Torres a montré que les politiques publiques, en particulier les aides fiscales et au travail, telles que celles qui ont commencé à être mises en œuvre, «seront essentielles pour atténuer l’impact économique, en évitant les problèmes de liquidité dans les entreprises et en canalisant vous aidez les groupes vulnérables les plus touchés par la baisse de la demande ou l’impossibilité d’accomplir leur travail ».

Le président de la BBVA a également rappelé que près de 9 000 employés de banque travaillent à domicile et des horaires flexibles sont proposés à ceux qui en ont besoin pour s’adapter à leurs besoins familiaux.

De même, Torres a rappelé que la banque a activé une ligne de crédit immédiate de 25 000 millions d’euros pour les PME et les indépendants et maintient ses canaux et succursales numériques opérationnels.

