BBVA Asset Management prolonge la durée de l’appel de solidarité BBVA Futuro Sostenible

BBVA Asset Management a décidé de prolonger jusqu’au 12 avril la durée de l’appel de solidarité BBVA Futuro Sostenible ISR 2020, en raison de la situation exceptionnelle provoquée par COVID-19.

Il s’agit d’un appel à la solidarité pour les ONG et les fondations à soumettre des candidatures pour bénéficier du don du fonds de solidarité BBVA Futuro Sostenible ISR.

BBVA Futuro Sostenible ISR, choisi comme le meilleur fonds de solidarité dans les prix Expansión – Allfunds, intègre des critères d’investissement socialement responsable (ISR) dans sa gestion et verse annuellement 25% des frais de gestion à des projets de solidarité. Le don est destiné à des projets de solidarité menés par des ONG dans divers domaines d’action tels que l’inclusion sociale, l’environnement et la dépendance, les personnes âgées et la santé.

Pour l’édition de l’appel 2020, BBVA Asset Management prévoit de reverser plus d’un million d’euros à 27 projets sélectionnés. En raison de la situation provoquée par l’extension de COVID-19, le gestionnaire d’actifs du groupe BBVA a retardé la fin du terme pour la présentation des appels du 31 mars au 12 avril.

Les projets sont sélectionnés une fois par an par un comité d’experts renommés de BBVA, qui prend en compte, entre autres, les critères suivants: que les projets répondent à un besoin social; sa faisabilité technique et économique; son caractère innovant et de transformation sociale; la participation des bénéficiaires au projet et la capacité d’impliquer différents acteurs sociaux.

BBVA Futuro Sostenible était le produit mixte ISR (investissement socialement responsable) avec les entrées de capitaux nettes les plus élevées l’an dernier et l’un des dix fonds d’investissement espagnols qui ont le plus capturé en 2019.

BBVA a également signalé que plusieurs entreprises espagnoles des éditions précédentes du programme BBVA Momentum travaillent, avec toute leur ingéniosité et leurs ressources, pour fournir des solutions efficaces qui améliorent la vie des gens.

Les entreprises BBVA Momentum mettent le reste au milieu de la crise des coronavirus pour alléger la situation de nombreuses personnes qui, aujourd’hui plus que jamais, ont besoin d’aide.

Connexes

.