BBVA au Paraguay dispose d’un compte WhatsApp vérifié

BBVA est devenue la première banque au Paraguay à avoir un compte WhatsApp officiellement vérifié, grâce auquel elle offre aux clients la possibilité de contacter l’entité pour exprimer des doutes et des requêtes.

Pour contacter la banque par WhatsApp, vous devez ajouter à la liste de contacts le numéro de téléphone du centre de contact BBVA Paraguay 021 417 6000. Une équipe de service BBVA spécialisée résoudra les doutes et les questions, à la fois des clients et des non-clients. les clients.

Vous pouvez contacter l’entité à tout moment et de n’importe où, car il y aura toujours un agent qui répondra rapidement à toutes les questions. Vous pouvez consulter sur les produits et services de la banque ou résoudre des problèmes tels que la perte ou le vol de cartes, ainsi que des questions relatives aux produits de crédit.

“BBVA cherche à offrir aux utilisateurs un contact plus proche, plus rapide et plus facile”, explique Pablo Estebanez, directeur de l’innovation de BBVA au Paraguay. “Nous n’utiliserons pas WhatsApp comme canal de diffusion. Notre objectif est de transformer le canal en un centre de solutions pour servir les clients et les non-clients qui contactent la banque. »

De plus en plus, les clients utilisent davantage les canaux numériques mis à leur disposition par BBVA, au point que plus de 50% des clients actifs du Groupe BBVA dans le monde utilisent des appareils mobiles pour mener leurs opérations et interagir avec la banque. BBVA continuera à utiliser des solutions numériques pour être présent sur les plateformes les plus utilisées par ses clients.

Le nouveau service de BBVA au Paraguay dispose de toutes les mesures de sécurité pour protéger les données des clients et des utilisateurs. L’attention sera, en principe, du lundi au vendredi, de 08h00 à 19h00. et le samedi de 9h00 à 14h00.

