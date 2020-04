BBVA avance le paiement du chômage à ses clients

BBVA, en harmonie avec les autres entités, a décidé d’avancer le paiement de la subvention ou de l’allocation de chômage à ses clients, qui est normalement versée le 10 de chaque mois, comme indiqué par l’entité dans une note.

Les clients peuvent déjà vérifier la réception des revenus par le biais de canaux numériques et distants, avec l’avance desquels la banque entend aider à atténuer l’impact économique de la crise des coronavirus et à empêcher l’afflux de public dans les bureaux de nos jours.

Ainsi, ceux qui doivent se rendre dans les bureaux pour retirer les revenus de leur allocation ou subvention de chômage peuvent le faire plus tôt que prévu.

Cette mesure rejoint celles déjà mises en œuvre par la banque depuis le début de la crise des coronavirus. Jusqu’au 5 avril, les retraités qui ont besoin d’argent liquide peuvent le faire gratuitement dans les distributeurs automatiques de billets de n’importe quel réseau à travers l’Espagne.

BBVA a également offert un report allant jusqu’à six mois pour les clients avec des prêts, tandis que dans le domaine de la location de logements sociaux, un report de paiement pouvant aller jusqu’à trois mois du loyer s’applique aux familles qui vivent dans une maison du Fonds de logement social. (FSV) et ont été affectés par Covid-19.

Pour les entreprises et les indépendants, le groupe a mis en place des lignes de crédit immédiates à hauteur de 25 000 millions d’euros et a signé la ligne ICO de 400 millions pour soutenir le secteur du tourisme, des transports et de l’hôtellerie en difficulté temporaire de liquidité.

Ce mercredi, DBRS a confirmé la note de crédit à long terme de BBVA à «A (élevé)» avec une perspective «stable». Cette note implique que DBRS ne prévoit pas d’apporter de modifications à court terme, en restant un cran au-dessus de la note attribuée à l’Espagne («A» dans une perspective «positive»).

Le cabinet international justifie la notation émise sur l’émetteur BBVA dans sa diversification géographique et internationale, qui continue de soutenir la génération organique de capital du groupe.

DBRS a notamment souligné la forte présence de BBVA en Espagne, aux États-Unis et au Mexique, régions dans lesquelles elle a continué de générer des revenus, compensant les situations les plus difficiles rencontrées sur d’autres marchés comme la Turquie ou l’Argentine.

Connexes

.