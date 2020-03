BBVA cherche des jeunes à participer à Ruta Siete ULPGC

Ruta Siete ULPGC, le programme de développement des jeunes talents promu par l’Université de Las Palmas de Gran Canaria et la Fondation de l’Université de Las Palmas, ouvre sa période d’inscription pour les étudiants intéressés à visiter la géographie des Canaries pendant un mois l’été prochain, un programme promu par BBVA.

Le programme relie les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et les besoins de la société à la formation des jeunes. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 20 mars prochain. Cette initiative est très réussie, puisqu’elle a rassemblé l’an dernier 2 000 inscrits d’une douzaine de pays.

La dixième édition de Route Seven ULPGC est déjà en cours. Les candidats ont jusqu’au 20 mars pour soumettre leur candidature via un formulaire et commencer leur processus de sélection en envoyant une vidéo d’une minute dans laquelle ils exposent leurs motivations et leurs intérêts.

Pour y participer, il est nécessaire d’être étudiant de n’importe quelle université dans le monde avec une inscription actuelle (diplôme, maîtrise ou doctorat), ou de poursuivre des études supérieures dans des conservatoires, des écoles d’art ou des écoles de design. En outre, les candidats doivent avoir une maîtrise minimale de l’espagnol et n’ont pas été bénéficiaires du programme lors des éditions précédentes.

Ruta Siete ULPGC est un programme pionnier en matière d’innovation sociale, une initiative pour le changement, le bénévolat et l’apprentissage qui, grâce à des méthodologies expérientielles, la responsabilité et l’engagement permet aux jeunes de s’impliquer et de proposer des solutions aux problèmes de la société d’aujourd’hui.

«BBVA promeut Ruta Siete ULPGC depuis la première édition et cela parce que nous sommes conscients que c’est un programme qui génère des opportunités pour les jeunes qui ont des valeurs et des préoccupations dans le monde de l’entrepreneuriat, et en particulier de l’entrepreneuriat social. En outre, il est très aligné sur le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable, car les participants acquièrent des compétences personnelles et professionnelles qui les motivent à proposer des solutions innovantes qui garantissent un avenir meilleur pour tous. », A déclaré Jaime Yrazusta, directeur de segment Jeunes BBVA en Espagne.

