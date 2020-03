BBVA dispose d’une ligne de crédit en Argentine pour promouvoir le télétravail

BBVA a conclu en Argentine une ligne de crédit de 2 000 millions de pesos à des taux de 20%, pour l’acquisition de matériel de télétravail, destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (MiPyMe).

BBVA est conscient de l’impact que la contagion du coronavirus (COVID-19) peut avoir sur le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, pour cette raison, il a créé une ligne exclusive pour les clients et les non-clients MyPyMe, dans le but d’aider plus Les entreprises adhèrent à la modalité de télétravail, permettant à leurs employés d’effectuer leurs tâches habituelles à domicile.

Juan Kindt, directeur du développement commercial chez BBVA, a déclaré: «Nous considérons que la santé de nos employés, de nos clients et de la population en général est avant tout, nous sommes conscients de la situation que nous traversons dans le monde et nous pensons que moment clé, qui nous permet depuis notre domaine de collaborer avec les entreprises afin qu’elles puissent également fournir des outils à leurs collaborateurs pour se protéger et accéder au télétravail. La réduction des contacts sociaux est la responsabilité de chacun. »

BBVA recommande à ses clients d’utiliser les canaux numériques des services bancaires en ligne et de BBVA Móvil pour effectuer des paiements, des virements, des demandes de solde et des informations sur tous les types d’opérations. Les personnes âgées sont particulièrement invitées à éviter de se rendre dans les succursales et à utiliser des moyens électroniques et des cartes de débit.

De son côté, BBVA en Espagne a activé un protocole d’aide pour soutenir les PME et les indépendants en Espagne, comme annoncé par l’entité. Le plan repose sur deux lignes: le renforcement de ses capacités numériques et des lignes de crédit immédiates à hauteur de 25 000 millions d’euros.

«BBVA est conscient de l’impact que la propagation du coronavirus (COVID-19) a sur le secteur des PME et des travailleurs indépendants en Espagne. Dans ce contexte, la banque souhaite être encore plus proche de ce groupe pour continuer à lui apporter son soutien et à répondre en permanence à ses besoins », précise la banque.

Le groupe renforcera les capacités qu’il propose avec un soutien accru des équipes supportant les canaux numériques et distants, afin d’éviter les interruptions du service.

