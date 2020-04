BBVA exclut un ajustement du personnel en raison d’un coronavirus

Le chef de BBVA en Espagne, Peio Belausteguigoitia, a assuré que l’entité fait face à la situation d’incertitude causée par la crise des coronavirus “avec une solide position de capital et de liquidité”, défendant que la prise de mesures qui affectent la main-d’œuvre “n’est pas aujourd’hui une option ouverte ».

Ceci a été transmis par Belausteguigoitia lors d’une rencontre virtuelle avec toute l’équipe du secteur d’activité de la banque, composée de plus de 20 000 personnes, pour leur apporter leur soutien et analyser la situation de la banque dans cette situation, à laquelle elle considère que l’entité est parvenue. avec une position «forte» vis-à-vis des concurrents.

«BBVA fait face à cette période à partir d’une position de force, avec une solide position de capital et de liquidité, et à aucun moment elle n’a envisagé de prendre des mesures telles que les dossiers de réglementation de l’emploi (ERE) ou ERTE – licenciements temporaires -. Aujourd’hui, chez BBVA, ce n’est pas une option ouverte », a déclaré Belausteguigoitia.

En ce sens, il a mis en évidence le rôle du réseau et des quelque 1 800 employés qui continuent de se rendre dans les bureaux pour pouvoir fournir un service en face à face aux clients qui en ont besoin, fournissant ainsi un «service de base», pour lequel ils estiment que ils se sont adaptés «en un temps record», grâce aux investissements technologiques consentis au cours de la dernière décennie, à l’évolution des modes de travail et à la «solidité de la banque».

En effet, 90% de ses managers travaillent à distance et 10% dans des bureaux. “Nous avons déjà contacté par le biais de plusieurs canaux avec plus de huit millions de clients pour faciliter leurs procédures financières, expliquer comment fonctionner et résoudre leurs doutes, sans quitter leur domicile”, explique Belausteguigoitia.

Le responsable de l’entité en Espagne a rappelé la mise à disposition de 25 000 millions d’euros pour le tissu productif du pays à travers des prêts rapides ou le financement des indépendants et des PME, accélérant de nouvelles lignes ICO; des initiatives visant à faciliter le paiement des hypothèques et des prêts pendant six mois; ou les 35 millions d’euros promis par la banque pour lutter contre Covid-19 dans les pays où elle opère.

