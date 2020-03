BBVA Global Wealth s’associe à We Collect

BBVA Global Wealth (GW), la zone de banque privée mondiale du groupe BBVA, a annoncé la conclusion d’un accord avec le cabinet de conseil en art We Collect, afin d’étendre le service de conseil en art à ses clients en Espagne et en Suisse.

BBVA GW a comme objectif de promouvoir la proposition non financière autour de l’art, en intégrant de nouvelles propositions tout au long de 2020.

We Collect est une galerie d’art, basée à Madrid et à Londres, et est le premier club de collectionneurs d’art en Espagne. Grâce à l’accord avec We Collect, les clients de la banque privée de BBVA en Espagne et en Suisse auront des conseils spécialisés sur l’achat d’œuvres d’art, la gestion des collections, les évaluations, les expertises ou les aspects liés à la fiscalité, entre autres. Ils auront également accès à des programmes de formation, des conférences et des ateliers donnés par des spécialistes.

Le premier événement de collaboration avec We Collect a eu lieu jeudi 27 au salon ARCO de Madrid lorsqu’un groupe de clients a visité les stands les plus pertinents du salon, guidé par Enrique del Río, PDG de We Collect.

En plus du service de conseil, la proposition artistique de BBVA comprend des expériences uniques grâce à des accords avec les principaux musées d’Espagne: le musée du Prado et, plus récemment, le musée Thyssen, avec des visites exclusives à huis clos pour les clients bancaires privé

De même, BBVA GW offre à ses clients l’accès à la collection d’art du Groupe, en collaboration avec la zone BBVA Artistic Heritage. L’offre comprend des visites de musées qui ont des œuvres attribuées ou en dépôt de la collection; visites des ateliers d’artistes dont les œuvres font partie de la collection, et visites des ateliers de restauration de peinture, papier, sculpture et arts décoratifs de la banque. En février, par exemple, BBVA a organisé deux événements privés pour des clients au musée Carmen Thyssen de Malaga.

Il y a quelques semaines, l’entité a indiqué que le nouveau chef mondial de l’unité AM&GW Global Risks (qui intègre les fonctions de Global Financial Risks, Performance and Valuation) sera Daniel Olivares, tandis que l’unité Global Control & Compliance sera dirigée par Sergio Fernández Sanz, chargé de renforcer la qualité de l’exécution et l’impulsion stratégique des aspects liés au contrôle interne, aux risques non financiers et à la conformité. Tous deux relèvent de Paloma Piqueras (responsable de la gestion d’actifs et de la richesse mondiale) et rejoignent le comité de gestion de l’unité.

