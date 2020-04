BBVA propose dans ses canaux numériques les informations fiscales nécessaires à la réalisation du compte de résultat

BBVA propose à travers son «app» et sur son site internet les informations fiscales nécessaires sur les produits financiers de ses clients pour faire le compte de résultat sans quitter la maison.

Comme indiqué par l’entité dans un communiqué, ses clients pourront accéder à leur boîte aux lettres via l’application mobile, où ils trouveront la possibilité de consulter la rubrique informations fiscales.

D’autre part, via le Web, une fois qu’ils accèdent à leur position mondiale, ils doivent rechercher leurs comptes personnels et dans l’en-tête de ceux-ci, ils verront l’option “ mes impôts ”, où ils peuvent consulter et télécharger des informations fiscales.

BBVA explique que les informations proposées dans les deux canaux sont les mêmes et que le client pourra voir par blocs les informations fiscales de son compte, de ses produits d’épargne et d’investissement ainsi que les informations des hypothèques et prêts destinés à l’achat de résidence habituelle.

N’oubliez pas qu’il existe des produits qui permettent de réduire la facture fiscale, comme c’est le cas pour les régimes de retraite, qui permettent de réduire, avec certaines limites, l’assiette fiscale. Il en va de même pour le prêt hypothécaire, qui permet de le déduire en cas d’acquisition du logement avant janvier 2013.

Cette même semaine, BBVA a informé la Bourse de Londres du lancement d’un rachat d’obligations à hauteur de 200 millions d’euros. Selon les sources de l’entité, la raison de cette opération est d’augmenter la liquidité des titres et d’améliorer leur capital.

L’opération se concentrera sur un seul problème. Il s’agit de 1 000 millions d’obligations de premier rang lancées par l’entité en 2019. Elles viennent à échéance en 2026 et paient un coupon de 0,37%.

La banque n’a pas présenté de programme de rachat en tant que tel, avec un prix fixe à payer aux obligataires qui souhaitent y aller. Cependant, il déclare qu’il effectuera ces achats sur le marché au cours des six prochains mois.

Le prix sera convenu entre la banque et les détenteurs de ces obligations. L’entité indique que le faible montant du montant à acheter explique qu’elle ne lance pas de programme d’achat.

BBVA lance ces achats à un moment particulièrement favorable pour cela. Ces titres, pénalisés par l’impact économique du coronavirus, ont perdu le par le 9 mars.

